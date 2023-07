“PAGO UN AMICO MIGRANTE PER PULIRE LA STRADA, VICINO AI CASSONETTI SI RISCHIA LA VITA” - SABRINA FERILLI ALL’ATTACCO DI GUALTIERI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI ROMA - L'ATTRICE, CHE NEL 2016 AVEVA VOTATO PER LA RAGGI, DENUNCIA SUI SOCIAL LA PRESENZA DI SPORCIZIA INTORNO AI MARCIAPIEDI DI VIA COLA DI RIENZO, A PRATI. E RISOLVE LA SITUAZIONE PAGANDO UN UOMO ARMATO DI SCOPA E PALETTA: “LO SPAZZINO ABUSIVO E’ LA MIA SALVEZZA’ – I PRECEDENTI DI ELENA SANTARELLI E GAIA TORTORA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Maria Rosa Pavia per corriere.it

sabrina ferilli e l'amico spazzino

Tanta immondizia per le strade di Roma da dover pagare uno «spazzino» volontario che, armato di scopa e paletta, ripulisce gli scarti (lavoro che spetterebbe ai netturbini di Ama, in realtà). Questa la situazione denunciata su Instagram da Sabrina Ferilli. L'obiettivo del suo smartphone inquadra cicche di sigarette, cartacce, bottigliette di plastica e foglie secche agli angoli dei marciapiedi. Anche lì, in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, uno dei più prestigiosi della Capitale.

L'attrice romana è polemica: «Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente». E inquadra cartacce, scontrini, tessuti impermeabili appallottolati e gettati in un'aiuola rimarcando che non è un episodio isolato: «Puntualmente è così, puntualmente c'è tutto quello che vedete».

rifiuti a roma in zona prati

Sabrina Ferilli non si avvicina nemmeno ai secchioni di rifiuti: «Non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non».

Poi, l'attrice indica un migrante all'altro capo della strada che fa lo «spazzino» volontario. Si conoscono da tempo, visto che, a telecamera spenta, decide di scattare anche un selfie con lui e condividerlo sul suo profilo. Addirittura, arriva a definirlo «la mia salvezza» e dice: «E poi c'è lui, al quale dò un piccolo aiuto. Pulisce le due tre vie che ho intorno a casa».

Dopo la gratitudine per la buona volontà dell'uomo, Ferilli torna alla critica per la gestione dei rifiuti: «Se questo ve sembra normale... Roma Capitale. Pagando, eh».

Santarelli: «Invito a documentare lo schifo»

sabrina ferilli foto di bacco (2)

Qualche giorno fa, a riprendere una mini discarica intorno ai cassonetti era stata la showgirl Elena Santarelli commentando: «Roma, caldo, e ovviamente un odore che vi lascio immaginare!». La Santarelli aveva concluso il video con un appello: «Inviterei ogni persona, famosa e non, a documentare questo schifo a Roma».

Gaia Tortora aveva invocato l'esercito

Non è la prima volta che i residenti famosi della città si schierano contro la sporcizia in città usando i social. Qualche settimana fa, infatti, la giornalista Gaia Tortora aveva addirittura invocato l'intervento dell'esercito per liberare la Capitale dall'immondizia.

