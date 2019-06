“PAOLO BROSIO HA MISURE IMPORTANTI…” - MARINA LA ROSA: “LO AMO, E’ COME I PANDA, VA SALVAGUARDATO. STAVA NUDO IN SPIAGGIA, PARLANDO SERENAMENTE COME FOSSE TUTTO NORMALE, POI UNO L'OCCHIO LÌ CE LO BUTTA, E INSOMMA PAOLO BROSIO HA UN 'BROSIONE'. ANCHE SE NON NE FA PIÙ USO, QUESTO È RISAPUTO…CAMMINAVA CON IL ROSARIO IN MANO”

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

Marina La Rosa è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Marina La Rosa ha parlato della sua ultima esperienza all'Isola dei Famosi: "E' andata bene. Paolo Brosio? Lo amo, è una persona meravigliosa. In più ho scoperto alcune sue doti pazzesche, ha delle misure fuori misura, ha misure importanti, ma a prescindere da questo è una persona magnifica, è un po' come i panda in estinzione, va salvaguardato. Stava nudo in spiaggia, parlando serenamente come fosse tutto normale, poi uno l'occhio lì ce lo butta, e insomma Paolo Brosio ha un 'brosione'. Anche se non ne fa più uso, questo è risaputo. Camminava con il rosario in mano. Taylor Mega e Ariadna Romero? Sono delle grandissime gnocche, secondo me faranno un sacco di strada. Adesso non so quale sia la strada, ma hanno una buonissima base da cui partire".

Sui suoi follower su Instagram: "Ora ci sono delle persone che vorrebbero acquistare alcune mie scarpe, ovviamente usate. Si potrebbe anche fare, anche perché dopo Pamela Prati possiamo fare qualunque cosa. Io adesso comincio a dire che mi voglio rifare il seno. Potrei vendere l'esclusiva in clinica e poi alla fine dire che il seno non voglio più rifarmelo".

Sul caso Pamela Prati: "Siamo arrivati alla frutta, questa è la verità. Queste tre grazie mi hanno ricordato un momento pasoliniano, hanno messo in scena un teatrino e tutti ne hanno parlato. C'è della genialità. Io però sono una che pensa che la verità sia importante nella vita. Anche se forse la verità non esiste, lo sto pensando ultimamente. Però non ce la farei ad andare a dire cavolate in giro".

Marina La Rosa, poi, ha svelato: "Ho fatto tre reality. In passato mi sarebbe piaciuto partecipare a Ballando con le Stelle. Un faccia a faccia con la Lucarelli sarebbe molto divertente. Io anni fa mi proposi per partecipare a Ballando con le Stelle, ma purtroppo la signora della televisione forse non ha apprezzato, non sono stata selezionata. Volevo tanto, avevo dato all'universo questa idea, ma non sono stata chiamata. Chi è la signora della televisione? Non so, forse la conduttrice...".

Su alcune esperienze che le sono capitate nel mondo dello spettacolo: "Se qualcuno mi ha mai fatto un ricatto sessuale? E' capitato, non è stata proprio detta la frase 'se vuoi questo allora fammi un...' ma ci sono state occasioni in cui si sono verificati questi eventi. Io non sono una che dopo dieci anni denuncia ed inizia a parlare pubblicamente del fatto. Semplicemente quando è capitato, tre o quattro volte, mi sono alzata e sono andata via".

