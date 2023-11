“PAPA FRANCESCO VUOLE RIVEDERE LE REGOLE DEL CONCLAVE” - ALCUNI SITI VICINI AL MONDO CATTOLICO CONSERVATORE (“MESSAINLATINO”, “THE PILLAR”, “THE REMNANT”) SOSTENGONO CHE IL PAPA STIA STUDIANDO UNA RIFORMA CON IL CARDINALE CANONISTA GIANFRANCO GHIRLANDA - LE NOVITÀ? I CARDINALI ELETTORI ESPRIMEREBBERO SOLO IL 75% DEI VOTI PER IL NUOVO PAPA, IL RESTANTE 25% SAREBBE COMPOSTO DA LAICI (DONNE COMPRESE), E RELIGIOSI NOMINATI DA BERGOGLIO PRIMA CHE LA SEDE APOSTOLICA DIVENTI VACANTE - LA SALA STAMPA VATICANA AL MOMENTO NON COMMENTA LA NOTIZIA…

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 NOV - Il Papa vuole rivedere le regole del conclave: è la notizia che rimbalza su alcuni siti tradizionalisti come Messainlatino, The Pillar, The Remnant. Secondo quanto riportano questi blog, alcuni dei quali vicini ai cattolici conservatori americani, il Papa starebbe studiando una riforma con il cardinale Gianfranco Ghirlanda, canonista.

Le novità principali riguarderebbero le Congregazioni generali, le riunioni di confronto che precedono il Conclave, che dovrebbero essere condotte non con tanti interventi alla platea, come si è fatto nel passato, ma con lo stile dei piccoli gruppi di lavoro, come è avvenuto nell'ultimo Sinodo.

Dalle Congregazioni generali verrebbero esclusi in cardinali ultraottantenni. Quanto al conclave vero e proprio, "i cardinali elettori, la maggioranza dei quali, tra l'altro, scelti da Papa Francesco, esprimerebbero solo il settantacinque per cento dei voti, mentre il restante venticinque per cento sarebbe composto da laici (donne comprese), e religiosi nominati da Papa Francesco stesso prima che la Sede Apostolica diventi vacante", riferisce Messainlatino. La sala stampa vaticana al momento non commenta la notizia.

