14 giu 2024 09:48

“IL PAPA AL G7? SONO FELICE, ANCHE SE LÌ CI SONO I SIGNORI DELLA GUERRA” - L’EX NO GLOBAL LUCA CASARINI, IN PRIMA LINEA NELLE PROTESTE AL G8 DI GENOVA NEL 2001 E DA TEMPO “SEGUACE DI GESÙ”, SARA’ IN PUGLIA MA A TARANTO,CON I FRATI FRANCESCANI A UN CONVEGNO "PER UN NUOVO UMANESIMO NEL MEDITERRANEO" – IL PAPA CHE "L’HA VOLUTO" AL SINODO E IL CASO ONG MEDITERRANEA IN CUI RISULTA INDAGATO PER IMMIGRAZIONE CLANDESTINA...