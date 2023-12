“IL PAPA È MALEDUCATO”, “I MUSULMANI STANNO DISTRUGGENDO LA FRANCIA" – ALLA GATTARA 89ENNE BRIGITTE BARDOT, CHE FU ICONA DI BELLEZZA, PARTE LA FRIZIONE. RANDELLATE SUI MIGRANTI (A CUI VORREBBE FARE UN ESAME PSICHIATRICO PRIMA CHE ARRIVINO IN EUROPA), SUGLI ISLAMICI ("CHE SONO SPESSO ASSASSINI") E SUL PONTEFICE: "NON LO POSSO VEDERE. FA MOLTO MALE ALLA CHIESA. NON LO INCONTRERO’ MAI” (MAGNA TRANQUILLA BRIGITTE…)

L’attrice-icona Brigitte Bardot torna a scagliarsi contro l’Islam. In passato aveva addirittura ricevuto sei multe per islamofobia e scritto una lettera al primo ministro Nicolas Sarkozy, definendo i musulmani una «popolazione che sta distruggendo il nostro Paese imponendo i suoi atti», aveva riferito la Bbc.

L’indignazione ha una radice precisa: il trattamento disumano che i musulmani hanno nei confronti degli animali. Ora è tornata sul tema in un’intervista a Valeurs Actuelles: «Un tempo avrei detto che non volevo vivere in una Francia islamizzata. Oggi dico che non voglio morire in una Francia islamizzata!» ha dichiarato. […]

Le sue parole sono dure e dirette: «Gli assassini sono spesso di origine islamica e lo rivendicano! In gran parte, sono purtroppo dei français de papier e spesso degli psicopatici. Dovremmo fare un esame psichiatrico a tutti i migranti che entrano prima di concedere loro il diritto d’asilo e la nazionalità francese», afferma.

Non risparmia critiche anche a Papa Francesco: «Non lo posso vedere. Fa molto male alla Chiesa. Io adoravo Giovanni Paolo II, mi ricordo del nostro bell’incontro, unico, molto caloroso, lui non era affatto un politico. Non incontrerò mai l’attuale Papa. Non si occupa dei cristiani d’Oriente e non ne parla mai. Quando ho saputo che si sarebbe chiamato Francesco, mi sono detta piena di speranza: se ha scelto questo nome, è perché ama gli animali.

Gli ho inviato una lettera per congratularmi e ringraziarlo per aver scelto quel nome in onore di San Francesco d’Assisi. Speravo finalmente che avrebbe fatto qualcosa in più per migliorare la sorte degli animali nel mondo, ma non mi ha mai risposto. Gli ho inviato un’altra lettera, e mi ha fatto rispondere da un suo servitore, che mi ringraziava. Trovo dunque che sia molto maleducato».

