SANDRA MILO: "GLI UOMINI DESIDERANO SEMPRE LA COCCOLA E LA CONSOLAZIONE CHE RICORDANO DELLA MADRE, IL COMPIACIMENTO DI CUI SI SONO NUTRITI DA APPENA NATI. NON RIESCONO AD AMARE SE HANNO PAURA DELLA DONNA - IL METOO? NON CAPISCO CHE SENSO ABBIA DENUNCIARE QUANDO SI SONO ACCETTATI COMPROMESSI. PERCHÉ FARLO DOPO ANNI? A CHE SERVE? LA VITA SI REGGE SULLA REGOLA DELLO SCAMBIO, NON PRENDIAMOCI IN GIRO - SI PUÒ DIRE: NON LO ACCETTO. MA SE CI STAI, CI STAI. ALLE COSTRIZIONI IO NON CI CREDO - NEL CINEMA SI SCAMBIA SESSO PER UNA PARTE? MAGARI I REGISTI AL POSTO CHE CHIEDERLO ALLE ATTRICI OGGI LO CHIEDONO AGLI ATTORI…"

[…] Sandra Milo […]

[…] Tra le sue passioni c'è sempre stata anche la politica.

«Da quando ero giovanissima, sì, dopo la guerra. Ho iniziato a leggere molto, soprattutto per capire dove avevamo sbagliato: nella mia famiglia erano tutti fascisti, come la stragrande maggioranza degli italiani, e hanno pagato un prezzo carissimo. […]».

Lei però virò dalla parte opposta

«[…] Non riesco però ancora a essere indifferente al fatto che ci siano tante diseguaglianze su lavoro, case, ricchezze. Per questo sono di sinistra, per quanto possa avere senso dirlo oggi».

Di Giorgia Meloni quindi che mi dice?

«No beh, a me lei invece piace moltissimo».

Perché?

«Le ideologie ormai sono superate. È simpatica, sorride ed è importante. Vedo poi che non si sottrae e parla con tutti. […]».

[…] Una delle chiacchiere più insistenti che la riguardò fu sulla passione con Bettino Craxi. Ne ha parlato pubblicamente. Cosa la affascinò?

«Una fede socialista assoluta, autentica, e il grande amore che aveva per l'Italia. Ne parlava come di una persona amatissima. […]». […]

Il politico più affascinante nel Parlamento attuale?

«[…] A me piacevano […] Togliatti e Berlinguer. O Pietro Nenni, che mi rispose con una lettera su L'Avanti quando denunciai pubblicamente che il mio compagno di allora aveva portato mia figlia in Grecia. Io non ero tutelata dalla legge perché non ero sposata».

Come andò a finire?

«Mi rispose che stavano riformando il diritto famigliare. Quella situazione, comunque, si risolse. Ma mi feci settimane in clinica, ricoverata perché il mio compagno mi aveva picchiata dopo una lite. […]».

Oggi manca l'anima?

«[…] Forse l'ultimo politico con l'anima è Umberto Bossi. […]».

[…] Bella e intelligente. Fu questo il segreto del suo successo?

«Ma guardi che al tempo mio non era consentito di essere belle e con un cervello. Si fingeva di esser stupide. Compiacevamo gli uomini. Una donna intelligente crea problemi ai maschi».

Tutto cambiato?

«Sì, ma rendendo molto difficili i rapporti. Oggi lei affronta il maschio con una presunta superiorità, perché ha la necessità di trattare alla pari. E lui si spaventa. Ho l'impressione che le ragazze di oggi non siano affatto felici».

Sandra Milo contraria alla parità di genere?

«Ma no, osservo semplicemente quel che accade. Le donne sono state improvvisamente private dell'amore che cercano, di cui continuano ad avere bisogno perché è la cosa più bella della vita ed è difficile vivere senza. Gli uomini però desiderano sempre la coccola e la consolazione che ricordano della madre, il compiacimento di cui si sono nutriti da appena nati. Non riescono ad amare se hanno paura della donna».

Un equilibrio si troverà?

«Lo spero. Questa è una generazione smarrita e sfortunata. Che priva le donne di una soddisfazione sentimentale».

A leggere le dichiarazioni delle attrici di queste settimane, le donne sono anche vittime. Che ne pensa del Me too nostrano, lei che quel mondo lo conosce molto bene?

«Non capisco che senso abbia denunciare quando si sono accettati compromessi. Perché farlo dopo anni? A che serve? La vita si regge sulla regola dello scambio, non prendiamoci in giro».

Sta dicendo che non c'è nulla di cui stupirsi? Anche lei ha vissuto situazioni sgradevoli?

«Le donne le vivono in uffici e negozi, non solo ai provini per il cinema. Si può dire: non lo accetto. Ma se ci stai, ci stai. Alle costrizioni io non ci credo. Si tratta di scelte. Non giudico nessuno: se accetti, bene, se non accetti, altrettanto bene. L'importante è decidersi nella vita».

Le risulta che ancora si scambi sesso per una parte?

«A me non chiedono più nulla perché ho 90 anni (ride). Ma non credo onestamente che sia cambiato molto. Magari i registi al posto che chiederlo alle attrici lo chiedono agli attori, ma certe cose fan talmente parte dell'essere umano che il mio pensiero è questo. […]».

