“IL PEGGIOR HALFTIME SHOW NELLA STORIA” – DONALD TRUMP SVELENA SU RIHANNA DOPO LO SPETTACOLO AL SUPER BOWL: “DEVE RINGRAZIARE IL SUO STYLIST. LEI È IL SEGNO DEL DECLINO DI QUESTO PAESE” – L’ODIO TRA I DUE HA RADICI PROFONDE: LEI LO AVEVA DEFINITO L’UOMO PIÙ MALATO DI MENTE D’AMERICA E LUI AVEVA RISPOSTO DEFINENDOLA SENZA TALENTO – VIDEO! IL BALLETTO INCOMPRENSIBILE DI RIHANNA: SI TOCCA LA FICA E POI SI ANNUSA LA MANO…

DAGONEWS

rihanna 3

Rihanna ha scatenato i fan durante l’half time del Super Bowl. Ma c’è stato un passaggio della coreografia che ha lasciato interdetto il pubblico a casa che si è riversato sui social per commentare. La cantante, che ha rivelato di essere incinta del secondo figlio mostrando la pancia, si è toccata l’inguine con la mano per poi annusarsi la mano. Una mossa incomprensibile che ha scatento non poche critiche: “Ma che scena disgustosa”.

DONALD TRUMP

Ma chi ha asfaltato la cantante senza mezze misure è donald trump che, dopo averla definita senza alcun talento, ha svelenato: «Rihanna ci ha regalato, senza dubbio, il peggior Halftime Show nella storia del Super Bowl - questo dopo aver insultato molto più della metà della nostra nazione, che è già in serio declino, con il suo linguaggio offensivo. Tanto di cappello al suo stylist».

rihanna 2

L’odio tra il cantante e l’ex presidente ha radici profonde. In passato lei lo aveva definito “l'uomo più malato di mente d'America” e aveva scritto con una bomboletta spray su una macchina: “Fuck Trump”. A quel punto il tycoon ha reagito parlando di insulto a metà della nazione.

