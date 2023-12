“PENSATI PARACULA” – DIO PERDONA, IL WEB NO: UNA VALANGA DI PERFIDI MEME SI È RIVERSATA SUI SOCIAL DOPO LA FIGURA DI MERDA DI CHIARA FERRAGNI - DAL CELEBRE MESSAGGIO DI SANREMO TRASFORMATO IN “PENSATI MULTATA”, FINO AL PARALLELISMO CON SOUMAHORO PASSANDO PER IL PANDORO CHE DA BALOCCO DIVENTA FARLOCCO – INTANTO I PM DI MILANO HANNO APERTO UN FASCICOLO SENZA INDAGATI. E FDI CHIEDE DI TOGLIERE L’AMBROGINO ALL'INFLUENCER…

1. BOOM DI MEME SU CHIARA FERRAGNI, I SOCIAL NON PERDONANO PANDORO E UOVA D’ORO



Chiara Ferragni sbaglia e il web non perdona. […] Virale l’immagine pubblicata dall’account satirico ‘Le più belle frasi di Osho’, che sbeffeggia il look sfoggiato da Ferragni in occasione delle sue scuse pubbliche: un maglione grigio anonimo che caterve di persone hanno voluto commentare sui social. ù

Nel meme si vede il fermo immagine del video-messaggio, con l’influencer che si porta la mano sotto il naso. Sovrimpressa la scritta in dialetto romanesco: “Scusate se tiro su cor naso ma sto majoncino d’acrilico che m’hanno fatto mette me sta già a fa allergia”. Opinione condivisa è che Chiara Ferragni abbia puntato su un atteggiamento dimesso per mostrarsi “pentita”.

Da qui la scelta di un outfit banale, in contrasto con colori sgargianti, gioielli e paillette spesso esibiti sui social. Insomma, Ferragni si fa umile per risultare credibile. In questo filone si inseriscono i post che accostano ironicamente l’immagine dell’imprenditrice a quella dai polacchi di Zelig, i due contadini poveri, marito e moglie, interpretati dagli attori Claudia Penoni e Leonardo Manera.

2. I PM AVVIANO INDAGINI SUL PANDORO GRIFFATO FERRAGNI

A MILANO FASCICOLO SENZA INDAGATI. FDI, 'REVOCARE L'AMBROGINO'

(ANSA) - La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, per il momento senza ipotesi di reato né indagati, per il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e l'azienda Balocco per la pubblicità del pandoro.

Dopo il deposito di un esposto per truffa, da parte del Codacons e Assourt, sarà ora la guardia di finanza a svolgere gli accertamenti per fare luce sulla vicenda che ha già portato a una multa da parte dell'Antitrust. Secondo l'associazione dei consumatori, che ha presentato un esposto in 104 procure, ci sono elementi per ipotizzare una truffa nei confronti dei cittadini che hanno acquistato il pandoro, in quanto - come precisato peraltro dall'Autorità - le società che fanno capo a Ferragni e la Balocco hanno fatto intendere che comprando il dolce avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Invece "la donazione, di 50mila euro, era stata già effettuata dalla sola Balocco mesi prima" e "le società riconducibili a Ferragni hanno incassato dall'iniziativa oltre 1 milione di euro".

Non è escluso che poi le indagini della procura si possano allargare anche alle nuove accuse avanzate nei confronti dell'influencer per la pubblicità delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi. Nel silenzio social sia di Ferragni che del marito Fedez, che prosegue ormai da un paio di giorni, la vicenda continua a tenere banco sui social. Non sembra essere stato accolto, insomma, l'appello ironico di Fiorello ai politici a fare qualcosa per far uscire nuove notizie, "perché siamo al terzo giorno di pandori".

Anzi, continuano i conteggi sul calo dei follower sul profilo Instagram dell'influencer che sarebbero arrivati a 70mila su un totale di quasi 30 milioni e su eBay c'è chi si è affrettato a mettere all'asta il famigerato pandoro griffato con prezzo di partenza da 130 euro. Al Comune di Milano, inoltre, Fratelli d'Italia ha chiesto che venga revocato l'Ambrogino d'oro ai Ferragnez che lo avevano ricevuto nel 2020, per essersi spesi durante la pandemia anche per realizzare una terapia intensiva all'ospedale San Raffaele.

