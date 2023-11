“LA PENSIONE? SENZA IL LAVORO SAREI DEPRESSA” – A 80 ANNI ORIETTA BERTI SI AGGIUNGE AL LUNGO ELENCO DI CHI NON NE VUOLE SAPERE DI MOLLARE LA POLTRONA: “LAVORARE CON GENTE GIOVANE TI MANTIENE GIOVANE. GLI SFIZI? MI SONO SEMPRE ACCONTENTATA. HO LE MIE CAMICIE DA NOTTE SEXY, LE BORSETTE E LE SCARPE. RIMPIANTI? NON SONO STATA UNA MADRE CHE METTEVA A LETTO I FIGLI OGNI SERA. MELONI E I GAY? NON CREDO SIA POCO INCLUSIVA. CREDO CHE SIANO NEGATIVI QUELLI CHE LA CIRCONDANO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

«Sono appena tornata da una mini crociera e sono un po’ frastornata: dal sole e la piscina alla pianura Padana è un bel salto. Sono andata con mio figlio Otis, c’era anche Mara Maionchi per giudicare i talenti: oggi tutte le persone vogliono cantare, chissà perché...» . Orietta Berti ha la voce squillante; a 80 anni non si ferma un attimo. Da giovedì con Al Bano, Michelle Hunziker e Claudio Amendola, è nella giuria di Io canto generation su Canale 5, il talent show condotto da Gerry Scotti, direzione artistica di Roberto Cenci, di cui sono protagonisti i ragazzi. Le squadre sono capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta.

La diverte fare la giurata?

«Il programma secondo me è bello, i ragazzini sono molto sicuri di sé. Se mi paragono a loro, quando ho cominciato io avevo paura anche delle ombre. In tv c’erano pochi programmi, avevo il registratorino Gelosino e si rompeva sempre il nastro. Ora conoscono il repertorio di tutti e hanno la tendenza a imitare il personaggio. Mi aspetto che propongano i successi internazionali più belli, ma preferirei che cantassero in italiano. Il cast l’ha fatto Sonia Bruganelli, siamo diventate amiche al Grande fratello ».

È una giurata severa?

«Per carità. Se dai un voto basso questi ragazzi se lo ricorderanno per tutta la vita. Mi dispiace anche dare 6, figuriamoci. Bisogna capire chi si emoziona di più, ci sono quelli più freddi e poi conta l’età. Quattro anni di differenza, dai 10 ai 14 anni, sono tanti, sono mondi diversi. Hanno un coraggio enorme, sono piccoli».

[…] non pensa proprio a ritirarsi?

«Sono in pensione ma se mi tolgono questo lavoro mi cambierebbe il carattere, sarei depressa: lavorare con gente giovane ti mantiene giovane. Se penso alla sigla di Viva Rai 2! che ho fatto per Fiorello… Mi hanno mandato la canzone per telefono: “Te la puoi imparare?”. L’ho imparata in macchina e l’ho registrata. Quella sigla mi mette il buonumore».

Tante volte in giuria, si è sentita giudicata?

«Sempre. Chi fa questo lavoro sa che dopo un successo farà un disco nuovo e sarà giudicato. Si ricomincia».

La collaborazione con Fedez e Achille Lauro, poi con Fabio Rovazzi. Perché piace ai giovani?

«Mah. Per il mio modo di fare: sono schietta, faccio anche gaffe. Mi piacciono gli animali. Tranne qualche scalmanato che fa cose da pazzi, i giovani amano la natura.

Apprezzano la mia voce, questa estate ai concerti veniva la generazione che mi ha lasciato Manuelito Hell Raton. Quando chiedevo: “Perché siete qui?”, rispondevano: “Hai una voce che ci fa stare bene e ci rilassa”. C’è da chiedersi: perché un ragazzino non deve essere rilassato?».

Ha partecipato al Milano Pride, cosa pensa delle discriminazioni?

«Ci sono genitori che si vergognano per quello che potrebbero dire i vicini, rispetto ai figli gay. È la cosa più brutta che possa esistere. […]».

La premier Meloni crede solo nelle famiglie tradizionali: cosa si sentirebbe di dirle?

«Non credo che sia poco inclusiva, ha una bambina che adora. Credo che siano negativi quelli che la circondano, Meloni non può pensare davvero certe cose. […]».

A 80 anni si è tolta tutti gli sfizi?

«No. Ma ho vissuto bene, mi sono sempre accontentata. Ho le mie camicie da notte sexy, le borsette, le scarpe, non è che spendessi cifre folli. […]»

Rimpianti?

«Forse quando i miei figli erano piccoli sono stata assente. Otis mi dice: “Voglio veder crescere le mie bambine, se cade un dentino. Non voglio fare come hai fatto tu”. A volte viene con me l’altro figlio Omar. Forse hanno un po’ sofferto, le nonne me li hanno allevati bene, con i valori, sono educatissimi. Viaggiavo con Osvaldo, facevamo sacrifici per tornare a casa. Ma certo, non sono stata una mamma che metteva a letto i figli tutte le sere».

