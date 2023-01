“PERCHÉ LORENZA NON VUOLE VEDERMI? PERCHÉ È ARRABBIATA CON ME?” – SULL’AGENDA TROVATA SUL COMODINO ACCANTO AL LETTO DI MATTEO MESSINA DENARO, NELLA CASA DI CAMPOBELLO DI MAZARA, IL BOSS ESPRIMEVA LA SOFFERENZA PER ESSERE STATO SFANCULATO DALLA FIGLIA 27ENNE – LA DONNA, INFATTI, NON HA MAI VOLUTO INCONTRARLO, HA PRESO IL COGNOME DELLA MADRE, È DIVENTATA MAMMA NEL 2021 E OGGI VIVE A CASTELVETRANO: “NON VOGLIO SAPERNE NIENTE…”

1. NELLA TANA DI MESSINA DENARO. SPUNTA IL SUO DIARIO. LE PAROLE PER LA FIGLIA MAI CONOSCIUTA: "PERCHÉ NON VUOLE VEDERMI?"

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica

ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO

Scriveva tanto negli ultimi giorni, quasi ossessivamente. «Perché Lorenza non vuole vedermi? Perché è arrabbiata con me?». Lorenza, la figlia che non ha mai conosciuto, oggi ha 27 anni e da poco è diventata mamma. Matteo Messina Denaro, l’uomo delle stragi e delle complicità inconfessabili, aveva un’agenda con alcuni appunti d’affari, che da qualche tempo era diventata un diario intimo. Il pensiero tornava spesso alla sua Lorenza.

Come quindici anni fa, quando annotava in un pizzino: «Io non conosco mia figlia — scriveva all’ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino — Non l’ho mai vista, il destino ha voluto così, spero che la vita si prenda tutto da me per darlo a lei».

[…]

matteo messina denaro

2. LORENZA ALAGNA, FIGLIA DI MATTEO MESSINA DENARO: «NON VOGLIO SAPERE NIENTE»

Estratto dell’articolo da www.ilmessaggero.it

Si dovrebbe chiamare Lorenza Messina Denaro perché lei è la figlia di Matteo Messina Denaro. Ma ha deciso che può fare a meno di quel cognome scomodo. Lorenza Alagna, figlia di Francesca Alagna, ha deciso di scavare un bivio per portarsi, per quanto possibile, lontano dalle vicende del padre.

«Non voglio saperne niente», dice Lorenza Alagna raggiunta a Castelvetrano dai cronisti del Fatto quotidiano. Lorenza Alagna non ha mai conosciuto il padre Matteo Messina Denaro

MATTEO MESSINA DENARO ENTRA NELLA CLINICA LA MADDALENA

[…]

Non si sono mai conosciuti padre e figlia. Lorenza è il frutto della relazione con Francesca Alagna, sorella del commercialista di fiducia dell'ex patron della Valtur, Carmelo Patti, sospettato di essere un prestanome del padrino. «Non conoscere i propri figli è contro natura», scriveva Alessio, alias Matteo Messina Denaro che ha fatto strangolare e sciogliere nell'acido il figlio di un pentito. Scriveva di Lorenza a Svetonio, alias Antonino Vaccarino, in una corrispondenza poi finita sotto gli occhi degli investigatori che lo hanno cercato in tutti questi anni.

IDENTIKIT DI MATTEO MESSINA DENARO

Ma chi è Lorenza Alagna? Si sa che ha vissuto a Castelvestrano con la mamma. Nel 2013 compie 18 anni e dopo la maturità al liceo scientifico si iscrive all'università allontanandosi dalla casa di famiglia dove aveva vissuto fino a quel momnento. Oggi ha 27 anni e il 14 luglio 2021 ha avuto un bambino, con un giovane che lavora a Selinunte, che non porta il cognome Messina Denaro.

il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 1

«Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino...», scrisse una volta sul suo profilo Facebook Lorenza Alagna. Si riferiva al padre? Il magistrato Roberto Tartaglia provò a chiederle notizie senza successo. Anche i giornalisti del Tg2 provarono a parlare con Lorenza anni fa ma lei oppose la stessa resistenza di questi giorni: «Non voglio stare sotto i riflettori! Dovete fare finta che io non esisto», disse.

LA CARTA DI IDENTITA FALSA DI ANDREA BONAFEDE AKA MATTEO MESSINA DENARO il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 2 registrazione matteo messina denaro vlinica maddalena il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 4 la casa di andrea bonafede, alias matteo messina denaro 3 il covo di matteo messina denaro a campobello di mazara 3 la casa di andrea bonafede, alias matteo messina denaro 2 la casa di andrea bonafede, alias matteo messina denaro 1 la casa dove vino la madre e una delle sorelle di matteo messina denaro