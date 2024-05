“PERCHE’ DIRE ‘NO’ A CARNE SINTETICA E INSETTI? C’È GENTE CHE MUORE DI FAME E IN TEMPI DI GUERRA MANGIAVAMO ANCHE I RATTI” – PORTATE I SALI AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA! PARLA LO CHEF GIORGIO BARCHIESI, MEGLIO NOTO COME “GIORGIONE”: “IL SOVRANISMO ALIMENTARE E' UNA STUPIDAGGINE COME TUTTI I SOVRANISMI. GLI ITALIANI A TAVOLA? MANGIANO SEMPRE LE STESSE COSE E LO FANNO CON TRISTEZZA” – “LA CARNE SINTETICA NON È SINTETICA. NASCE COMUNQUE DA CELLULE ANIMALI. CHI CI DICE CHE…”

Giorgio Barchiesi, cuoco romano di 67 anni da tutti conosciuto come "Giorgione" e uno dei volti di punta di Gambero Rosso […] è stato intervistato dal Corriere della Sera al quale ha raccontato la sua carriera e la sua idea di cucina. «[...] Il sovranismo alimentare? Una stupidaggine come tutti i sovranismi». Giorgione ha anche detto: «Gli italiani a tavola? Spesso si mangiano le stesse cose e lo fanno con tristezza».

Giorgione è molto amato sia in televisione che sui social, […] «Sono consapevole del fatto che è una responsabilità grossa. Anzi a volte inquietante. Non ho mai studiato comunicazione e sedici anni fa non avrei scommesso un centesimo sulla vita che sto facendo adesso.

E soprattutto non voglio fare l’influencer, non vendo niente se non me stesso. Una volta una marca di acque minerali mi offrì 70mila euro per inserire uno spottone alla fine di un video in cui dicevo che tale acqua faceva digerire. Ma ho declinato. Detto questo il successo è arrivato in maniera fortuita. Sedici anni fa aprii il ristorante per caso. […] Non facevo il cuoco ma avevo sempre cucinato, il cibo era convivialità non solo il mangiare buon cibo».

In questi tempi, poi, in cui i prezzi nei locali sono lievitati, Giorgione ha optato per una "strategia" diversa nel suo ristorante "Alla Via di Mezzo": «Trentasei euro bevande escluse, e c’è un motivo: da noi trovate trippa, lingua, nervetti, lampredotto. E poi formaggi e una quarantina di prodotti che puoi spizzicare. E poi due primi, due secondi, due contorni e un tris di dolci. […] se non basta la quantità non è un problema, perché aumentiamo. Direi che i motivi per non alzare i prezzi alle stelle stanno tutti qui. Premessa: decidiamo tutto noi ma certamente per chi soffre di intolleranze alimentari, per tanti tipi di intolleranza, abbiamo linee apposite per accontentare tutti e non fare stare male nessuno».

Infine, Giorgione ha anche risposto alle domande in merito alla carne sintetica oppure al fatto di nutrirsi anche con gli insetti: «La gente muore di fame e quando la gente muore di fame bisogna che tiriamo fuori più cibo possibile. La carne sintetica? Non è sintetica. Quella della carne sintetica è una bufala. Nasce da una trasformazione in laboratorio, nasce comunque da cellule animali. Chi ci dice che questa carne non possa essere buona? Per di più sarebbe prodotta senza inquinare. E la stessa cosa vale per gli insetti. Perché dire «no» a priori? Ripeto, ricordiamoci che c’è gente che muore di fame, che il cibo è cosa seria, che in tempi di guerra ci si mangiava i ratti».

