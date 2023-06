17 giu 2023 19:20

“PERCHÉ SPONSORIZZI QUESTO ACCUMULO DI OSSA?” - CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UNA FOTO CON LA PANZA IN BELLA MOSTRA E GLI ODIATORI LA PRENDONO DI MIRA PER L’ECCESSIVA MAGREZZA: “L’ANORESSIA ERA DI MODA 10 ANNI FA” - MA L’INFLUENCER QUESTA VOLTA NON CI STA E RISPONDE INFASTIDITA A CHI LA ACCUSA DI ESSERE PELLE E OSSA: “L'ANORESSIA È UNA GRAVE MALATTIA E USARLA COME PRESA IN GIRO MI SEMBRA A DIR POCO MALEDUCATO…”