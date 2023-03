“PERCHÉ GLI TELEFONI? È IL MIO RAGAZZO” – FOLLIA A SAN GIORGIO A CREMANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DOVE UNA 14ENNE È STATA PESTATA A SANGUE DA UNA DODICENNE E DALLE SUE AMICHE CHE L’ACCUSAVANO DI IMPORTUNARE IL FIDANZATINO DI UNA DI LORO: L’ADOLESCENTE È STATA ACCERCHIATA, LE SONO STATI TIRATI I CAPELLI, È STATA SCARAVENTATA A TERRA ED È STATA MASSACRATA DA TRENTA BABY-BULLE...

Ciocche di capelli neri per terra, lì dove una ragazza di 14 anni poco prima era stata massacrata di botte da una dodicenne e dalle sue amiche. Motivo? Gelosia per i messaggini Whatsapp di troppo al fidanzatino dell'aguzzina. È successo sabato a tarda sera in viale Formisano, luogo della movida di San Giorgio a Cremano. […] Non davanti al bar Freedom come si era pensato inizialmente, ma nei pressi del parco pubblico.

[…] la ragazza […] è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. Qui i medici le hanno medicato le ferite, con diagnosi «tumefazione galea con alopecia, contusione alla colonna vertebrale», per poi dimetterla con una prognosi di 10 giorni.

[…] Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una comitiva di dodicenni, tutti della vicina Barra, si trovavano nella zona, in cui ci sono un parco e diversi bar dove si riuniscono centinaia di minorenni.

LE OFFESE Ad un certo punto una del gruppo avrebbe inveito contro la quattordicenne, urlandole offese e imprecazioni. «Perché gli telefoni - avrebbe detto la ragazzina all'altra - perché gli mandi i messaggi? È il mio ragazzo».

E, poi, senza dare tempo alla ragazza di rispondere, le avrebbe afferrato i lunghi capelli neri per trascinarla per terra. La ragazzina era per terra in lacrime e altre hanno inveito con calci, pugni e schiaffi. A mettere fine all'aggressione un carabiniere fuori servizio: un brigadiere della Radiomobile che ha aiutato la ragazzina a rialzarsi. Il branco si è dileguato e anche la ragazzina ferita è scappata. Ora i carabinieri dovranno identificare il gruppo.

