4 ott 2022 13:21

“LE PERSONE ETEROSESSUALI, SPECIALMENTE IN ALCUNE PARTI DEL PAESE, NON SI SONO PRESENTATE AL CINEMA PER “BROS” – FLOP AL BOTTEGHINO PER LA POMPATISSIMA COMMEDIA ROMANTICA GAY “BROS” CHE, NEL WEEKEND DEL DEBUTTO, HA RACIMOLATO MENO DI 5 MILIONI DI DOLLARI. L'ATTORE E SCENEGGIATORE BILLY EICHNER HA FRIGNATO SUI SOCIAL IPOTIZZANDO CHE LA PELLICOLA SIA STATA SNOBBATA DAGLI OMOFOBI. MA C’È CHI LO RIPORTA ALLA REALTÀ: OGGI LE COMMEDIE SI GUARDANO IN STREAMING. LA GENTE AL CINEMA CI VA SOLO PER I SUPEREROI… - VIDEO