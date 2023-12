19 dic 2023 19:52

“LE PERSONE NON SI RENDONO CONTO CHE LE PAROLE POSSONO FERIRE QUANTO I GESTI” - ÈVE GILLES, LA 23ENNE APPENA ELETTA MISS FRANCE, REPLICA AI BODY-SCEMI CHE L’HANNO BOLLATA COME “TROPPO MAGRA, ANDROGINA E SENZA CURVE”: “È PIUTTOSTO DURA. MI ASPETTAVO QUALCHE COMMENTO SUI CAPELLI CORTI, MA NON PENSAVO DI RICEVERE CRITICHE ANCHE SUL MIO CORPO” – LEI HA ORIGINI DI RÉUNION, VAIMALAMA CHAVES, LA MISS FRANCE FINITA NEL MIRINO DEGLI ODIATORI NEL 2019, ERA POLINESIANA. NON SARÀ CHE QUESTO AVRÀ CONTRIBUITO ALL’OSTILITÀ?