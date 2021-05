“I PESCATORI ERANO NEL TORTO” - IL GOVERNO È IN IMBARAZZO PER GLI SPARI AI PESCHERECCI ITALIANI IN ACQUE LIBICHE, MA FONTI DELL’ESECUTIVO AMMETTONO CHE C’È POCO DA FARE: “QUELLE ACQUE LÌ SONO PERICOLOSE, LÌ È ASSOLUTAMENTE VIETATO PESCARE. AGLI ARMATORI IL GIOCHETTO VA BENE: NOVE VOLTE SU DIECI LA FANNO FRANCA” - IL DIRITTO INTERNAZIONALE DÀ RAGIONE AI LIBICI, MA ALLORA PERCHÉ GLI ITALIANI SCONFINANO? PER PESCARE IL GAMBERO… – IL VIDEO DELL'ABBORDAGGIO

1 - LIBIA: PESCHERECCIO "ALISEO" IN NAVIGAZIONE VERSO MAZARA

(ANSA) - PALERMO, 07 MAG - E' in navigazione verso Mazara del Vallo il peschereccio "Aliseo", con sette uomini d'equipaggio, il cui comandante Giuseppe Giacalone è rimasto ferito dai colpi d'arma da fuoco sparati ieri da una motovedetta militare libica.

L'assalto è avvenuto a 35 miglia a nord della costa di Al Khums, "all'interno della Zona di protezione di pesca nelle acque della tripolitana" come ha comunicato la Marina Militare intervenuta sul posto in soccorso con la fregata Libeccio.

Un tratto di mare definito "ad alto rischio" dalle nostra autorità. L'arrivo dell'unità militare italiana ha convinto i militari libici a rilasciare l'imbarcazione che ha subito fatto rotta verso Mazara del vallo. Il peschereccio sta navigando alla velocità di circa 9-10 nodi all'ora; l'arrivo in porto è previsto per l'alba di domani. Le condizioni del comandante Giacalone, ferito lievemente anche alla testa da alcune schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani, non destano preoccupazioni. (ANSA).

2 - MA LA REALPOLITIK DI DRAGHI PREVALE SUL GAMBERO ROSSO

Alberto Gentili Giuseppe Scarpa per “il Messaggero”

Non c' è partito, da Pd a Fratelli d' Italia, dalla Lega e Forza Italia, che non abbia immediatamente chiesto al governo di intervenire. E di mettere fine alla caccia dei libici ai pescherecci italiani. Ma il governo di Mario Draghi, che era andato in visita Libia il 7 aprile, è in imbarazzo.

MARIO DRAGHI LORENZO GUERINI

Come fanno sapere fonti della Difesa e del Ministero degli Esteri, le tre imbarcazioni italiane diventate bersaglio delle motovedette libiche navigavano in una zona vietata, la zona di pesca protetta (Zpp) della Libia. Uno spicchio di mare riconosciuto a Tripoli, implicitamente, anche dalla Commissione Europea a partire dal 2012.

abbordaggio del peschereggio aliseo in libia 3

Più volte i pescatori di Mazara erano stati avvertiti e invitati a non effettuare sconfinamenti anche dalle autorità italiane. Non solo. Proprio il peschereccio Aliseo appena quattro giorni fa, lunedì, aveva sconfinato nella stessa area di mare. E in quell' occasione le navi militari italiane erano riuscite a evitare il peggio. Ciò non toglie che è forte la condanna nel governo per l' uso di armi contro i pescatori siciliani.

EVITARE TENSIONI

L' esecutivo nei prossimi giorni svolgerà quella che fonti autorevoli chiamano «moral suasion» verso gli armatori siciliani per impedire altri sconfinamenti. E il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avvierà una trattativa con Tripoli per «risolvere questo annoso problema, attraverso un accordo o una convenzione bilaterale».

«Ma invocare l' intervento del governo contro la Libia», dice un' alta fonte dell' esecutivo, «è del tutto fuori luogo: i pescatori di Mazara erano nel torto.Questo però non può in alcun modo legittimare l' uso delle armi contro di loro».

LIBIA - LA GUARDIA COSTIERA SPARA A DUE PESCHERECCI ITALIANI

«Quelle acque lì - spiega un altissimo dirigente della Difesa - sono pericolose, fanno parte della zona di protezione pesca istituita da Gheddafi per il ripopolamento marino e mai contestata, dove è assolutamente vietato pescare. E dove sono previste sanzioni precise: il sequestro del peschereccio e del pescato, la multa e il rilascio. Ciò avviene da anni.

Agli armatori il giochetto andava e va bene: nove volte su dieci la fanno franca, non succede nulla, e quando va male scatta il sequestro. Il problema è che questa volta i libici hanno sparato dei colpi di avvertimento a prua. Stiamo facendo le nostre indagini per capire perché è stato colpito il comandante Giacalone. Forse un colpo di rimbalzo, da quel che sappiamo non c' era la volontà dei libici di ferire...».

berlusconi e il rais muammar gheddafi

Alla Difesa, che ha aperto un' inchiesta, sono convinti che senza l' intervento della Libeccio, di un elicottero e anche di un areo militare italiani, l' Aliseo sarebbe stata sequestrata. E portata a Tripoli. «La presenza della nostra nave ha evitato il peggio al 100%».

Il fatto che i pescatori siano nel torto, che violino le regole, spinge più di un esponente di governo a stigmatizzare la reazione dei partiti politici: «Non ha senso chiedere l' intervento di Draghi come se dovesse andare alla guerra contro la Libia. Forse le parti politiche non hanno ben inquadrato la dinamica di ciò che è avvenuto. È il caso di gettare acqua sul fuoco, non di scatenare una tempesta».

abbordaggio del peschereggio aliseo in libia 6

ORO DEL MARE

Anche perché il diritto internazionale sarebbe dalla parte dei libici, la zona di pesca protetta costituisce un' area di sovranità funzionale legittimamente proclamata dalla Libia sulla base delle norme consuetudinarie codificate nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

Tuttavia l' oro rosso, il gambero a cui danno la caccia i pescherecci italiani è un crostaceo pregiato ed è questo che li spingerebbe a sconfinare. Il suo habitat è diffuso in tutto il Mediterraneo, in particolare nella zona a sud di Mazara, ma anche vicino alle coste libiche, in aree che sono regolate da regimi di sfruttamento esclusivo.

