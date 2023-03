“PEZZOTTO” D'ALTA QUALITA' – LO STREAMING ILLEGALE, CON CUI 5 MILIONI DI PERSONE SI GUARDANO LE PARTITE DI PALLONE A “SCROCCO”, FUNZIONA MEGLIO DI SKY O DAZN - MENTRE I SERVIZI UFFICIALI SI DEVONO PREOCCUPARE DI PROTEGGERE IL SEGNALE, I SISTEMI PIRATA NON HANNO BISOGNO DI NASCONDERE LA SORGENTE VIDEO E QUINDI LE IMMAGINI ARRIVANO QUALCHE SECONDO PRIMA (E PURE IN QUALITÀ MIGLIORE)

Estratto dell’articolo di Matteo Pinci per “la Repubblica”

pezzotto streaming illegale

La rete che si gonfia più spesso, durante i weekend di campionato, è quella di Internet. Ma i gol di Osimhen e Lautaro non viaggiano solo sulle tv di chi paga gli abbonamenti a Dazn e Sky. La pirateria e chi ne beneficia sono diventati oggetto di discussioni prima nella Lega del calcio e poi tra la Serie A e le aziende di telecomunicazioni, sulle pagine di Repubblica.

Ma come funziona, oggi, il sistema delle trasmissioni illegali delle partite, che secondo varie stime interessa 5 milioni di italiani? Tanti sarebbero a collegarsi con i campi del campionato sfruttando canali abusivi. E spesso possono usufruire di immagini più stabili di quelle di Dazn o trasmettere un gol prima di Sky.

polizia blitz streaming illegale

Ma come si fa a vedere illegalmente le immagini della Serie A? Il sistema più diffuso è quello delle Iptv illegali. Il cosiddetto “pezzotto”. Prima di tutto, serve un set-top box: non è altro che un decoder, simile a quelli di Sky, ma senza marchio. Può costare dai 20 euro fino a 400, è assolutamente legale e ha una sola funzione: trasformare flussi dati in immagini da trasferire alla tv a cui viene collegato.

pezzotto 1

Perché possa trasmettere le partite, però, bisogna trovare un abbonamento pirata, e qui è spesso sufficiente cercare su Internet. Dove abbondano servizi dal prezzo molto inferiore a quello dei broadcaster ufficiali. Si paga con carta di credito, con tutti i rischi di tracciabilità del caso: a quel punto il pirata fornisce un indirizzo web e una password da inserire. Collegandosi tramite il set-top box si ha quindi accesso a una quantità straordinaria di servizi: i canali lineari delle tv a pagamento, ma anche una infinità di programmi on demand. È come avere decine di abbonamenti tv e streaming al prezzo di uno soltanto.

pezzotto 2

Non solo: molto spesso la qualità e i tempi in cui si ricevono le immagini sono migliori dei servizi ufficiali. Il motivo sono i sistemi di sicurezza: Sky e Dazn, quando trasmettono le partite, devono proteggere il segnale, e la tecnologia necessaria ha l’effetto di far arrivare le immagini sulle nostre televisioni con qualche secondo di ritardo. I pirati invece non hanno bisogno di criptare il proprio prodotto in maniera particolarmente sofisticata.

pezzotto

Anche se è sempre più frequente il fenomeno di pirati che rubano le immagini ad altri pirati. In più, a collegarsi con le tv ufficiali sono ogni domenica milioni di italiani, perché il servizio che offrono è in esclusiva. Al contrario, i servizi pirata che si spartiscono il mercato sommerso sono decine: così, ognuno consuma molta meno banda, garantendo spesso una maggiore velocità. E sempre in 4k, ossia la più alta qualità possibile. […]

il pezzotto decoder illegale il pezzotto decoder illegale pezzotto iptv