“CON PIA LA MIA VITA È CAMBIATA COMPLETAMENTE” - A 7 ANNI DALLA MORTE DI VIGOR BOVOLENTA, LA VEDOVA FEDERICA LISI RIVELA DI AVERE UNA COMPAGNA, PIA TUCCITTO, AUTRICE DELLA CANZONE “E…” DI VASCO ROSSI: “CI SIAMO INCONTRATE CASUALMENTE, IO LE HO REGALATO IL MIO LIBRO E LEI IL SUO SINGOLO” - “MI SONO BUTTATA IN UN’ALTRA VITA E SONO SERENA. SIAMO DUE DONNE CON QUATTRO PALLE”

Da www.gazzetta.it

federica lisi bovolenta con pia tuccitto 9

Un giorno buio. Il più buio. Sette anni e mezzo fa, la vita di Federica Lisi è cambiata radicalmente. Era il 25 marzo 2012 e Vigor Bovolenta, suo marito, centrale azzurro, la lasciava per sempre, stroncato da un arresto cardiaco durante la partita tra la sua Forlì e la Lube Macerata. Inutile la corsa in ospedale, due ore dopo Vigor se ne andava. Una vita che però - per forza di cose e per amore dei 4 figli che avevano messo al mondo col loro amore - deve andare avanti.

vigor bovolenta

federica lisi con vigor bovolenta e i figli

Fast forward al 2019. I figli sono diventati 5. Già, perché due settimane dopo aver detto addio per sempre al suo amore, Federica scoprì d’essere incinta. Ma oggi non è più sola a crescerli. Accanto ha una compagna, Pia Tuccitto, cantautrice e autrice della canzone “E...” di Vasco Rossi. “La vita regala momenti straordinari - ha racconta Federica, 42 anni, a “Libero” - Sono passati sette anni e la mia vita è adesso, nel mio nuovo percorso ci sarà la mia esperienza con mio marito, ma in una forma differente. Non è facile aprirsi e affrontare la vita non da vittima ma da protagonista; credere che la vita ti può ancora regalare momenti straordinari basta saperli cogliere e vivere con libertà.

pia tuccitto federica lisi bovolenta

Con Pia la mia vita è cambiata completamente. Ci siamo incontrate casualmente al “Roxy Bar” da Red Ronnie. Io le ho regalato il mio libro e lei il suo singolo. Sentendo le sue canzoni ci siamo rese conto che l’intreccio delle nostre vite era perfettamente magico”.

federica lisi bovolenta con pia tuccitto 2

federica lisi e vigor bovolenta il giorno del loro matrimonio

Federica Lisi, la moglie del campione scomparso, presenta il suo libro (Noi non ci lasceremo mai): "Un gesto d’amore, ma anche di dolore per trasmettere qualcosa ai nostri figli". La coautrice, Anna Cherubini: "Eccezionale esperienza umana e professionale. Ho trovato un’amica"

pia tuccitto 2 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 3

QUATTRO PALLE— Ora fanno coppia anche in palcoscenico, con uno spettacolo da loro ideato dal titolo “Ioelei”, “che - come racconta Federica - vuole trasmettere la voglia di vivere e di amare. Siamo probabilmente due “pazze” e l’unione della nostra follia ha creato una bomba. Mi sono buttata completamente in un’altra vita e sono molto serena. Provo sensazioni ed emozioni bellissime. Il nostro è un rapporto puro. Siamo due donne con quattro palle”.

federica lisi bovolenta con pia tuccitto 6 vigor bovolenta 2 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 7 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 1 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 5 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 10 pia tuccitto 1 federica lisi bovolenta con pia tuccitto 4 vigor bovolenta 1