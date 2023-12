“PIACEREBBE VEDERE LILIANA SEGRE SUL PALCO DA SOLA, IN SPLENDIDO ISOLAMENTO” – ALBERTO MATTIOLI E IL CAOS POLTRONE ALLA SCALA: “SAREBBE MEGLIO CHE CHI RAPPRESENTA LE ISTITUZIONI SI SISTEMI DOV'È ISTITUZIONALMENTE PREVISTO CHE STIA. IL PROTOCOLLO È STATO INVENTATO PER COSTRINGERE A COMPORTARSI IN MANIERA ADEGUATA CHI NON HA IDEA DI COME SI FACCIA” – “TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE: CON LA SENATRICE LILIANA SEGRE NEL PALCO REALE. MERITA PIÙ DI CHIUNQUE ALTRO DI STARCI, COME PATRIMONIO MATERIALE DI QUESTA REPUBBLICA CHE NON LA MERITA…”

Estratto dell’articolo di Alberto Mattioli per “La Stampa”

liliana segre alla prima della scala 2022 1

Basta che Sergio Mattarella, per una volta, «salti» la prima della Scala ed è subito caos protocollare. Ieri pomeriggio il palco reale è stato sul punto di vuotarsi. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto sapere che non si sarebbe seduto lì ma in platea, per stare vicino alla sua invitata, la senatrice a vita Liliana Segre, e soprattutto per stare lontano da una compagnia tutta di destra, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Lombardia, Attilio Fontana, e mezzo Meloni I. A sua volta, La Russa annunciava di volere sedere anche lui vicino a Segre, quindi giù in platea.

[…] Mentre i responsabili del cerimoniale della Scala passavano il peggior pomeriggio della vita, la senatrice Segre ha fatto sapere che la cosa migliore era che tutti restassero dov'erano previsti, e che se ci tenevano tanto ad averla accanto si sarebbe spostata lei nel posto d'onore. Per inciso, Segre alla Scala ci va anche quando non c'è la diretta tivù e stasera sarà l'unica, in quel palco, in grado di distinguere un soprano da un basso profondo e a conoscere Verdi, peraltro suo collega perché senatore anche lui.

ignazio la russa prima scala 2022

[…] sarebbe meglio che chi rappresenta le istituzioni si sistemi dov'è istituzionalmente previsto che stia. Il protocollo […] è stato appunto inventato per costringere a comportarsi in maniera adeguata chi non ha idea di come si faccia. Tanto più che la vigilia del dì di festa è stata rallegrata dalla notizia che l'Unesco ha proclamato patrimonio immateriale dell'Umanità il canto operistico italiano.

D'accordo: […] in pratica non cambia nulla, e non aiuterà nemmeno il canto lirico […] a essere un po' meno maltrattato. Ma è in ogni caso un riconoscimento, una medaglia al valore per una delle invenzioni italiane di più antico e duraturo successo «global». Sono cose leggermente più importanti delle bizze transeunti della politica.

chiara bazoli beppe sala prima scala 2022

Tutto è bene quel che finisce bene, comunque: con la senatrice Liliana Segre nel palco reale. Merita più di chiunque altro di starci poiché «ha illustrato la Patria» (articolo 59 della Costituzione) e anche perché, in un momento in cui nascere ebreo torna a essere una colpa, è un segnale giusto e forte. Però piacerebbe vederla lì sopra da sola, in splendido isolamento: come patrimonio materiale di questa Repubblica che non la merita.

