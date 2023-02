“PICCHIAVA LA MOGLIE E LA FIGLIA DI 10 ANNI E LE DICEVA CHE LA MADRE, AFFETTA DA UNA GRAVE MALATTIA, TANTO SAREBBE MORTA” - CESARE SAN MAURO, AVVOCATO DEL CONI E PROFESSORE DELLA SAPIENZA, FINISCE A PROCESSO - LA PROCURA GLI CONTESTA “VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE. LUI IN TRIBUNALE NEGA TUTTO ALLEGANDO UNA RELAZIONE DI UNA SPECIALISTA CHE RITIENE COME “TRA MADRE E FIGLIA CI SIA UNA DINAMICA COLLUSIVA” - TRA I TESTIMONI DELLA DIFESA VERRÀ SENTITA ANCHE L’ATTRICE ANGELA MELILLO, NUOVA MOGLIE DI SAN MAURO….

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

CESARE SAN MAURO CON PAPA FRANCESCO

La piccola di dieci anni picchiata ripetutamente dal padre. Alla bimba diceva che la madre, affetta da una grave malattia, tanto «sarebbe morta». Violenze fisiche e psicologiche, questa l’accusa della procura. Maltrattamenti contro la figlia minorenne, il reato contestato a cui si aggiungono le lesioni personali nei confronti dell’ex moglie.

In un caso la donna sarebbe stata sbattuta brutalmente contro la porta, in un altro colpita con un pugno. È da queste imputazioni che Cesare San Mauro, 67 anni, deve difendersi. L’uomo, professore alla Sapienza, avvocato, componente del collegio di garanzia del Coni è al centro di una complicata vicenda giudiziaria, il cui epilogo verrà scritto questa estate, quando il giudice Valerio de Gioia deciderà se condannarlo o assolverlo.

Sullo sfondo di questa storia c’è una separazione. Una separazione non semplice, ad alto tasso di conflittualità. A farne le spese è la piccola che resta schiacciata tra padre e madre.

CESARE SAN MAURO CON MARIA ELENA BOSCHI E GIOVANNI MALAGO

L’intera vicenda travolge la sua vita, anche perché entrambi vengono sollevati dalla potestà genitoriale.

L’anno orribile si registra tra il giugno del 2016 e il maggio del 2017. In questo arco temporale, per i pm, sarebbe avvenuto di tutto. « Schiaffi, percosse » che San Mauro avrebbe rifilato alla figlia in più occasioni. In una circostanza le avrebbe girato il braccio provocandole un «trauma dell’arto superiore con contrattura della spalla».

Ma le aggressioni fisiche, per gli inquirenti, sarebbero solo un capitolo delle vessazioni che la bimba avrebbe subito dal padre. Ecco cosa scrivono i magistrati sul capo d’imputazione: « le diceva che la madre, affetta da grave patologia, sarebbe morta, che la sua vita sarebbe finita, che avrebbe vissuto sempre con lui e che avrebbe continuato a picchiarla ».

CESARE SAN MAURO ANGELA MELILLO

San Mauro ha letto durante l’udienza una relazione di una specialista che ritiene che «tra madre e figlia ci sia una dinamica collusiva, una dinamica che le unisce che non è sana » . Insomma un rapporto malato all’interno del quale non ci sarebbe spazio nemmeno per il padre. In questo contesto sarebbero maturate le accuse nei suoi confronti. Adesso sarà il giudice a stabilire cosa c’è di vero in questa complessa vicenda. A giugno come testimone della difesa verrà sentita anche Angela Melillo, ballerina, attrice e showgirl, nuova moglie di San Mauro.

