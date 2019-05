C’È VITA DOPO BERLUSCONI? - UNA COSA È CERTA: CON TAJANI E TOTI, FORZA ITALIA NON VA DA NESSUNA PARTE. SULLO SFONDO SI AGITA URBANO CAIRO CHE TENTA DI ALLACCIARE UNA RETE CHE POTREBBE ESSERE PRONTA PER LE PROSSIME POLITICHE (SOPRATTUTTO SE SARANNO ALMENO TRA UN ANNO) - QUELLO CHE GIRA NEGLI AMBIENTI DI POTERE CHE NEGLI ULTIMI ANNI HANNO GUARDATO A FORZA ITALIA È DI DAR VITA, DOPO LE EUROPEE, AD UN CONTENITORE (ITALIA LIBERALE) IN CUI FAR CONFLUIRE FORZA ITALIA E TUTTE LE SIGLE NEOCENTRISTE PER AGGREGARE SUBITO UN PARTITO CHE PUÒ VALERE TRA 15 E IL 20%