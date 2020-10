“IL PIÙ GRANDE BACIATORE DI HOLLYWOOD? ROBERT DE NIRO” – SHARON STONE RIVELA CHI È STATO IL COLLEGA PIÙ ATTIZZANTE: “COME ATTRICE LO ADORAVO. SE MI AVESSE DATO UNA MARTELLATA IN TESTA, GLI AVREI DETTO CHE ANDAVA TUTTO BENE… QUEL BACIO È STATO DAVVERO FAVOLOSO. NON RIESCO A PARAGONARLO A NULLA…” - VIDEO

Antonella Catena per "www.amica.it"

sharon stone e robert de niro 1

Sharon Stone giura che come bacia lui non c’è nessuno. Nessuno a Hollywood, ha rivelato il sex symbol femminile N 1 degli Anni 90 e 2000, l’ha mai baciata come Robert De Niro.

Il più grande attore del mondo? Certo. Ma adesso sappiamo anche che l’attore famoso per l’identificazione completa nei suoi personaggi è talentuosissimo pure nel baciare. Parola di una che se ne intende: Sharon Stone.

sharon stone 4

Sharon Stone: Bob De Niro è the best kisser

La biondissima Sharon, protagonista di Ratched (su Netflix) l’ha confessato intervistata da Watch What Happens Live. Alla domanda sul bacio più indimenticabile della sua carriera di vamp cinematografica, Sharon ha risposto con una definizione bellissima. Il best kisser della sua vita d’attrice è senza dubbio Robert De Niro. «È lui di gran lunga il più grande baciatore di Hollywood».

In che film Sharon Stone ha baciato De Niro

sharon stone e robert de niro 7

Il film è Casinò di Martin Scorsese. L’anno il 1995. Lui nel film è Sam “Asso” Rothstein. Uno di quei gansgster scorsesiani che solo Bob De Niro sa interpretare. Nel senso di renderli umani. In questo caso, l’umanità, gli arriva dall’amore (cieco, incondizionato, drogato…) per la biondissima Ginger. Bellissima com’era Sharon Stone all’epoca… Guardatela tirare i dadi sul tavolo da gioco. E con il foulard portato tra i capelli. O stesa sul letto e vestita solo di pelliccia e gioielli.

sharon stone e robert de niro 3

Casinò è anche l’unico film per cui l’attrice di Basic Instinct ha conquistato una nomination all’Oscar. Il merito, a quanto pare, fu anche del suo partner. Non solo quindi, the best kisser, ma anche il miglior attore con cui ha lavorato. E da cui ha imparato di più…

Ha detto Sharon: «Era l’attore che ammiravo di più in assoluto. Ricordo che non vedevo l’ora di sedermi accanto a lui. Per dimostrargli quello che sapevo fare. E il bacio sullo schermo è stato il punto più alto. Anche perché si portava dietro tante altre cose, a partire dalla mia grande ammirazione per lui».

sharon stone e robert de niro 2

L’attrice svela anche che era davvero pazza di lui: «Come attrice lo adoravo. Se mi avesse dato una martellata in testa, gli avrei detto che andava tutto bene… Quel bacio è stato davvero favoloso. Non riesco a paragonarlo a nulla. A qualsiasi altra cosa, replicherei con un “bleah”».

La morale della favola? Come best kisser, Bob De Niro è molto meglio di Richard Gere e Michael Douglas. Due, tra i tanti, con cui Sharon Stone ha lavorato. E baciato…

sharon stone 1 sharon stone 3 sharon stone casino' sharon stone 2 sharon stone 3 sharon stone 1 martin scorsese, robert de niro e sharon stone sharon stone joe pesci casino' sharon stone robert de niro casino' sharon stone 2