“PIÙ SI ESIBISCE LA PROPRIA INTIMITÀ, PIÙ È FACILE LASCIARSI” - DOPO LA MORIA DI COPPIE FAMOSE DEL 2023, PAOLO CREPET METTE IN GUARDIA VIP E SVIPPATI CHE POSTANO LE LORO STORIE D’AMORE SUI SOCIAL: “LE PERSONE NORMALI TENDONO A IMITARE I VIP, MA SAREBBE IL CASO DI CONSIGLIARE LORO IL CONTRARIO. NON C’È L’INTERESSE A COSTRUIRE UNA RELAZIONE, MA A VIVERLA NEL MOMENTO. LE STORIE DIVENTANO EFFIMERE, DA CONSUMARE VELOCEMENTE. È L’AMORE AI TEMPI DEL FAST FOOD...”

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per www.repubblica.it

paolo crepet

[...] Per capire perché tante coppie vip sono “scoppiate” nel 2023, abbiamo dialogato con Paolo Crepet, famoso psichiatra e sociologo, che ha recentemente pubblicato con Mondadori il libro “Prendetevi la luna”

Come abbiamo visto nell’ultimo periodo molte coppie vip si sono dette addio. Quanto è complicato stare assieme nonostante il successo?

“Direi molto, perché ci vogliono una grande dose di maturità, stima reciproca e voglia di resistere. E poi serve la capacità di difesa dei propri territori di intimità, una cosa che i vip fanno molta fatica ad avere per una questione di marketing. Più si esibisce la propria intimità e quindi non la si difende, più è facile lasciarsi. Dal farsi vedere ovunque mentre ci si sbaciucchia al mostrare i propri figli, sono tutti fattori che agevolano le separazioni. Se dovessi consigliare loro come far durare queste relazioni, nonostante tutti i contratti pubblicitari, le paparazzate pagate e la voglia di comparire in una copertina di gossip, suggerirei un lavoro di contenimento del mondo esterno rispetto al proprio mondo interno, affinché la coppia non “scoppi”. [...]

shakira gerard pique

Separazioni e divorzi di star e vip fanno da sempre notizia: cos’è che oggi li rende così interessanti agli occhi del pubblico?

“I social ti danno l’illusione di essere partecipi a quella vita. Un tempo era una fruizione, e in parte lo è ancora, totalmente passiva. Si leggevano sui giornali o si vedevano in tv queste vicende e non si interagiva. Adesso è tutt’altra cosa, perché a quel post sui social io ora posso rispondere, dire la mia con un commento. Quindi sono attivo, cioè sono presente in quella storia, mi sento partecipe di quel mondo, anche se non è vero. È tutta una balla. [...]”.

[...]

Le storie possono finire, questo è un fatto. Ma ultimamente stiamo diventando insofferenti ai matrimoni e ai rapporti di lunga data?

francesco totti ilary blasi

“Credo che sia un periodo in cui i sentimenti e le emozioni sono molto vilipesi, è un periodo di grande indifferenza. Soprattutto tra i vip, l’incontro amoroso deve essere un “upgrading” dal punto di vista del marketing, è come una combinazione di loghi. Se l’attore si innamora della panettiera, non è una notizia, magari c’era del sentimento, ma il sentimento non fa parte del marketing. Quindi bisogna far finta di innamorarsi di una persona nota, ben sapendo che dietro questo legame che nasce non c’è affettività o emozione ma semplicemente un’opportunità di essere invitati al Met Gala. Quindi è tutta fuffa. È come se la vita sentimentale fosse diventata un tappeto rosso, qualcosa da sfoggiare e mostrare, un red carpet che è la benedizione di tanti amori e la morte degli stessi”.

Parlando in generale delle relazioni, pensa che in questo momento storico è più facile dirsi addio davanti ai problemi invece di impegnarsi per salvare un matrimonio?

hugh jackman e deborra lee furness

“Questo è ovvio, visto quello di cui abbiamo detto fino ad ora. Inoltre le persone comuni spesso tendono a copiare i vip. Si fanno influenzare dalle coppie note, simulano quello che fanno loro. Sarebbe il caso di consigliare di fare il contrario, perché molte storie di celebrità se durano da Natale a Capodanno è tanto. [...] La verità è che l’amore al tempo di oggi non è misurato sul medio termine, l’amore è un servizio immediato come un whatsapp. E quindi deve funzionare istantaneamente, senza pensare al domani. Non c’è l’interesse a costruire una relazione, ma a viverla nel momento. Le storie diventano così eclatanti ed effimere, da consumare velocemente. È l’amore ai tempi del fast food”.

tiziano ferro Victor Allen tiziano ferro Victor Allen jodie turner smith e joshua jackson