29 nov 2023 09:30

“LA PIZZA CONDITA DA QUEL NEGRO NON LA VOGLIO” – IN UN RISTORANTE DI LICATA, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO, UN CLIENTE 50ENNE SI È RIFIUTATO DI PORTARE VIA LE PIZZE CHE AVEVA ORDINATO AL TELEFONO: QUANDO HA VISTO CHE A PREPARARGLIELE ERANO STATI DUE RAGAZZI DI COLORE SI È RIFIUTATO DI PAGARLE – LA RABBIA DEL TITOLARE: “NON SI È NEMMENO PREOCCUPATO DI NON FARSI SENTIRE DAI DIPENDENTI CHE ERANO PROPRIO DAVANTI A LUI E…”