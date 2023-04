“PER IL POPOLO PALESTINESE NON C'È FINE AL DOLORE”, “È MORTO UN ITALIANO, IMBECILLE” - BEPPE GRILLO SCATENA UNA “SHIT STORM” PER UN TWEET PRO-PALESTINA, PUBBLICATO POCO PRIMA DELL’ATTENTATO A TEL AVIV DOVE È MORTO ALESSANDRO PARINI, AVVOCATO ROMANO 35ENNE IN VACANZA PER LA PASQUA IN ISRAELE – SOTTO IL POST I COMMENTI DEI FOLLOWER INCAZZATI: “DIMOSTRA UN CERTO TEMPISMO, VA DETTO…”

Per il popolo palestinese non c’è fine al dolore, all’oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e dell’indipendenza, ma solo muri, divieti, repressione e segregazione che dura dal 1967. #FreePalestine https://t.co/AyjUz73lgQ — Beppe Grillo (@beppe_grillo) April 7, 2023

BEPPE GRILLO

(ANSA) - 'Per il popolo palestinese non c'è fine al dolore, all'oppressione, al sacrificio, alla negazione della libertà e dell'indipendenza, ma solo muri, divieti, repressione e segregazione che dura dal 1967. #FreePalestine'. È quanto ha twittato ieri intorno alle 17 il cofondatore del M5s Beppe Grillo, facendo proprio un articolo postato sul suo blog a firma di Torquato Cardilli.

alessandro parini

Per 121 volte ospite della piattaforma, la sua bio lo definisce 'laureato in Lingue e civiltà orientali e in Scienze politiche per l'Oriente. Ambasciatore d'Italia in Albania, Tanzania, Arabia Saudita ed Angola. Ha redatto oltre 300 articoli di carattere politico ed economico pubblicati in Italia e all'estero da varie testate ed agenzie di stampa'. Ma è un post, per dirlo con uno dei tanti commenti arrivati, che 'dimostra un certo tempismo, va detto', e che registra decisamente un prima e un dopo.

Lo spartiacque è l'attentato di ieri sera alle 21 a Tel Aviv dove ha perso la vita Alessandro Parini, l'avvocato romano di 35 anni in vacanza per la Pasqua in Israele. E se nel prima tutti o quasi tutti i commenti erano di sostegno alla causa palestinese e di forte condanna a Israele (defineto 'peggio dei nazisti'), il dopo ha scatenato una vera e propria bufera contro Grillo.

auto sulla folla a tel aviv 1

Dai più miti commenti che assicurano sostegno a Israele, 'sempre', agli inviti a dedicarsi solo al teatro 'finchè qualcuno verrà a vederla e lasci la Politica a chi sa farla. Lei di guai ne ha combinati fin troppi', come scrive Lella. 'È morto un italiano, imbecille', 'taci mostro', 'pupazzo', le altre invettive che arrivano a chiedere a Grillo la stessa solidarietà anche 'per le donne vittime di stupro di gruppo'.

ARTICOLI CORRELATI

BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO auto sulla folla a tel aviv 4 auto sulla folla a tel aviv 5 auto sulla folla a tel aviv 2 auto sulla folla a tel aviv 3 IL TWEET PRO PALESTINA DI BEPPE GRILLO LOCANDINA DI IO SONO IL PEGGIORE - LO SPETTACOLO DI BEPPE GRILLO