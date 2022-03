10 mar 2022 16:32

“PORCELLINO”, “CAZZARIELLO” E “PATATINO”: ANCHE I CLAN NON SONO PIU’ QUELLI DI UNA VOLTA – A PROCESSO PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA 30 PERSONE DEL CLAN DI SILVIO: INTIMIDIVANO E DERUBAVANO I COMMERCIANTI DI LATINA. A GIUDIZIO ANCHE L’IMPRENDITORE VICINO AL LEGHISTA DURIGON, SIMONE DI MARCANTONIO, EX DIRIGENTE UGL…