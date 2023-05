11 mag 2023 19:24

“È POSSIBILE CHE PAPA FRANCESCO INCONTRI ZELENSKY NELLA GIORNATA DI SABATO” – DAL VATICANO PARLANO DI UN POSSIBILE FACCIA A FACCIA NELLA SANTA SEDE TRA IL PONTEFICE E IL PRESIDENTE UCRAINO: ZELENSKY NEL WEEKEND DOVREBBE VOLARE IN GERMANIA PER RICEVERE IL PREMIO “CARLO MAGNO”, E POTREBBE FARE UNA CAPATINA IN ITALIA. NEL CASO, ANDRÀ ANCHE A TROVARE GIORGIA MELONI?