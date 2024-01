8 gen 2024 10:06

“POZZOLO ERA SU DI GIRI, MOLTO ALLEGRO” - I PARTECIPANTI ALLA FESTA DI CAPODANNO, DURANTE LA QUALE DALLA PISTOLA DEL DEPUTATO DI FDI E’ PARTITO UN COLPO CHE HA FERITO IL 31ENNE LUCA CAMPANA, RACCONTANO DI UN POZZOLO ESUBERANTE - IL DEPUTATO NON AVREBBE MAI DOVUTO TIRARE FUORI IL REVOLVER, CHE POTEVA PORTARE SEMPRE CON SÉ IN BASE A UN PORTO D'ARMI “PER DIFESA PERSONALE” RILASCIATO NEANCHE VENTI GIORNI PRIMA - E NON AVREBBE DOVUTO MANEGGIARLO IN UNA SITUAZIONE IN CUI NON C'ERA ALCUN TIMORE PER LA SUA SICUREZZA…