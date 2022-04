“PREFERIVO IL GIORNALE COM’ERA PRIMA” – I LETTORI DI “OGGI” SI LAMENTANO PER LA SVOLTA SERIOSA DEL SETTIMANALE, VOLUTA DAL NUOVO DIRETTORE, CARLO VERDELLI: "ERA UN MOMENTO DI SVAGO E LEGGEREZZA, ADESSO NON PIÙ”, “LO SI ACQUISTAVA PER LE NOTIZIE FRIVOLE. ADESSO È DIVENTATO MERA PROPAGANDA GOVERNATIVA, EUROPEA E AMERICANA” – LA SVOLTA INTELLÓ NON DEVE PAGARE MOLTO, VISTO CHE DALLA COPERTINA SUL PENTITO GASPARE MUTOLO SI È SUBITO TORNATI AD ANNA FALCHI. UN PROFILO PIÙ CONSONO, DICIAMO, AL "SETTIMANALE DEGLI ITALIANI"

Dalla Posta dei lettori di “Oggi”

Damiano in copertina

COPERTINA OGGI 21-28 APRILE 2022

Gentile direttore, la foto di copertina dell’ultimo numero di Oggi che ritrae il giovane Damiano David dei Måneskin è, ai miei occhi, davvero orrenda. Capisco che questi artisti ricerchino la visibilità anche attraverso un abbigliamento e un trucco fantasiosi, ma penso anche che non dovrebbero mai superare i limiti del buon gusto.

Tonino Selis, Aggius (Sassari)

Caro direttore, desidero prima di tutto ringraziarla per il cambiamento che ha apportato al settimanale. Sono abbonato da anni a Oggi, uno storico settimanale, e trovo molto discutibile la copertina con il divo dei Måneskin. Sono aperto alla grande nuova, bella gioventù che avanza, ma non riesco a capire chi, pur avendo un grande successo musicale, si trasforma in un quadro così squallido. Avrei evitato di metterlo in copertina così acconciato perché è come dire ad altri giovani: «Questo è un esempio, copiatelo».

Tiziano Vettori

verdelli

Caro Tonino, caro Tiziano, cari lettori colpiti dalla copertina del n. 17, un grande rocker come Damiano dei Måneskin è per definizione provocatorio e sopra le righe. La copertina di Oggi è forte anche perché inusualmente forte è stata la mobilitazione delle più grandi star della musica contro la guerra e l’aggressione della Russia. Che abbiamo voluto raccontare. (L.C.)

Che scoop su Mutolo

Gentile direttore, complimenti per lo scoop su Gaspare Mutolo e complimenti per Oggi sempre bello e molto interessante dalla copertina a Liliana Segre. Vi incoraggio a fare sempre il meglio possibile e buon lavoro da Palermo. Luigi Raimondo

COPERTINA OGGI 28 APRILE-5 MAGGIO 2022

Caro Luigi, è incoraggiante che proprio da Palermo arrivi il riconoscimento che la lunga intervista al pentito Gaspare Mutolo è un (pur piccolo) tassello nella lotta alla mafia. Un contrasto che va fatto sul piano della repressione ma essenzialmente, come sostenevano Falcone e Borsellino, è culturale.

E, come ha detto pochi giorni fa Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, un cambiamento di vita è possibile: «Conosco Gaspare Mutolo direttamente, ci ho parlato spesso, il suo è un pentimento reale, oggi è un'altra persona. Ha collaborato con mio fratello negli ultimi giorni di vita di Paolo, che in lui aveva fiducia. Se lo dovessi incontrare a Palermo non avrei problemi a camminarci accanto, perché è una persona che ha completamente cambiato le proprie prospettive di vita. Un atteggiamento che sicuramente non potrei avere con Brusca. Se lo incontrassi, anzi, avrei ribrezzo» (L.C.)

COPERTINA DI OGGI SU MUTOLO

Complimenti e critiche

Gentile direttore, non avevo mai comprato la rivista Oggi, lo faccio invece da 2 settimane e apprezzo il format che si lascia leggere dalla prima all’ultima pagina. Conoscevo la sua professionalità e da grande sostenitore della carta stampata mi auguro possa avvicinare sempre più lettori alla sua rivista, ma anche ad altri giornali.

Rocco Di Caso

Gentile direttore, volevo complimentarmi per la nuova impostazione della rivista, molto più interessante. Non ne potevo più di copertine con Belen, Hunziker, Ventura ecc. Sono abbonata e veramente ora ne vale la pena!

Rosanna Valentinotti

Gentile direttore, Preferivo il giornale com’era prima: notizie frivole, ma lo si acquistava per questo. Adesso è diventato mera propaganda governativa, europea e americana.

Luce Verde

Ollallà

carlo verdelli

Gentile direttore, Oggi era un momento di svago e leggerezza, adesso non più, di notizie e tragedia su l’Ucraina e altro sono pieni i Tg, vorremmo dimenticare un po’ la dura realtà.

Nico Scarpetta

Con Oggi, da sempre, la realtà è di casa.

Egregio direttore, sono stato un affezionato abbonato e lettore del suo settimanale, per lunghi anni. Due anni fa ho interrotto questo rapporto e sono passato a un concorrente. Da quando è arrivato lei ho ripreso a comperare settimanalmente il suo giornale che trovomolto ma molto interessante. Mi piacciono tutti gli articoli che leggo, con molto interesse. Lei ha dato nuovo lustro a questo settimanale ed io ne sono molto felice. Sicuramente rinnoverò prossimamente il mio abbonamento.

copertina oggi 24 marzo 2022

Sergio Cannarsa (Pescara)

Io so che cos’è la guerra

Gentile redazione, penso con angoscia all’Ucraina. Conosco bene la guerra e il terrore che porta con sé. Ero a Cassino quando fu rasa al suolo l’Abbaziaemi porto ancora dentro il terrore! A Napoli, ai Tribunali, cadde la casa dove abitavamo con i nonni paterni, bombardata dagli aerei. Andammo tutti a stare nella casa dei nonni materni a Fuorigrotta. Ma eravamo in sei, più la famiglia di mamma. Così traslocammo a Cassino nella canonica di uno zio prete. Dopo pochi giorni, la canonica fu bombardata.

Fummo presi dai tedeschi che ci misero tutti al murominacciandoci con lemitragliatrici. Ci portarono con una camionetta fin dov’era il treno e fummo buttati come bestie dentro una carrozza stracolma di persone. Anche qui le bombe ci colpirono! Trovammo un rudere. Nella notte entrarono dei soldati. Mia madre si alzò come una furia, mi prese per mano e scappammo giù per la strada in discesa.

COPERTINA OGGI -10-17 MARZO 2022 COPERTINA OGGI 3-10 MARZO 2022 carlo verdelli COPERTINA OGGI - 11-17 FEBBRAIO 2002 - PRIMO NUMERO DIRETTO DA CARLO VERDELLI carlo verdelli carlo verdelli foto di bacco COPERTINA OGGI - 31 MARZO 2022

Aurora