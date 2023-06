DAGOSELEZIONE

Claudio Plazzotta@Claplaz

tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi

E' pazzesco vedere ancora così tante persone non comprendere come Silvio Berlusconi, pieno zeppo di difetti, fosse però amato tantissimo. E vedere come la stampa estera parli di Silvio coi toni di Repubblica, che di Berlusconi non ha mai capito nulla.

Spinoza@spinozait

Non è ironico che Berlusconi venga celebrato esattamente come se fosse il leader di una dittatura comunista? [@whazdatdude]

Giuseppe Candela@GiusCandela

Carla Dall'Oglio, Veronica Lario, Marta Fascina, Marina Berlusconi.

Avete mai sentito la voce delle donne importanti nella vita di Silvio Berlusconi?

tweet su marina berlusconi ai funerali di silvio berlusconi

francesca barra@francescabarra

Ma che schifo che fate contro Marta Fascina e con i commenti su chi sta soffrendo al funerale di Berlusconi. Vi sentite furbi o cosa?

Emanuele@il_latinista

Non c'è nulla di più vomitevole del mettere in dubbio la tristezza e il senso di vuoto di una persona per la perdita di un caro o della persona amata. Massima vicinanza e solidarietà a Marta #Fascina.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La Russa: "Da oggi l'Italia è più povera". Marta Fascina: "Parla per te". [@heliandros]

Magistrato La Canella @livingbychanel

Io ho passato 3 anni appresso a un coglione, Marta Fascina appresso a un milionario. IDOLA.

Francesca Vitolo@FrancescaVitol6

tweet francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi

Questo 2023 sta regalando tanto di quel materiale a Paolo Sorrentino. Chi interpreterà Marta fascina?

Roberta Talia@RobertaTalia_

Ricordiamo ai disattenti che la madre di Marta Fascina si chiama Angela Della Morte

Matteo Capponi@pirata_21

Anche Veronica Lario al funerale di #Berlusconi ma defilata di lato. Come durante i festini.

Leonardo @VitaDiLeoG

tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi

Comunque Veronica Lario mi sembrava Serena Grandi okay

yorgos@ziogregorin_

io penserò tutta la giornata alla faccia di Veronica Lario lo so

valentina@mocciosvs

io ho una sola richiesta: regia fissa su veronica lario

Jeanfrixx@Jeanfrixx

Veronica Lario, la donna più sottovalutata d'Italia.

tweet sui funerali di silvio berlusconi 8

Nessuno pensava avesse un cervello.

Poi arrivò la lettera, e si capì che lo aveva, eccome, il cervello.

Annamaria Rossi@foggylady

Veronica Lario, la donna che seppe trasformare le corna in corona, proclamando ufficialmente che il re era nudo. #SilvioBerlusconi

Sophia@Sophia__227

Il massimo sarebbe stato vedere Veronica Lario e Francesca Pascale sedute vicino

nice@allegracubania

l’unico evento che avrebbe potuto rendere rilevante il funerale del berlusca sarebbe stata la presenza di francesca pascale con paola turci

tweet sui funerali di silvio berlusconi 9

Guli1979@Guli__1979

Noemi Letizia, Francesca Pascale, Marta Fascina, oggi diciamo addio a una delle poche fonti di reddito per le giovani donne del Sud. #Berlusconi

I Rigori Col Rio Ave@disagiavolo

Marina Berlusconi ha fatto un piccolo ritocchino alle labbra prima della cerimonia #Silvio_Berlusconi #Silvio #Berlusconi

Gianmerlo@the_merlo

L'ESA ha appena annunciato che utilizzerà il labbro superiore di Marina Berlusconi come base di lancio per i prossimi satelliti.

G@Silkepil9

tweet sui funerali di silvio berlusconi 10

Gli orecchini di Barbara Berlusconi più maestosi del Duomo di Milano

V@seiosonoio

Eleonora Berlusconi l’unica che urla eleganza

L'Aliena Inadeguata@lucianadc90

Eleonora Berlusconi la più figa di tutte

Kirillov@Nilic_Kirillov

Kate Middleton is for boys, Eleonora Berlusconi is for men.

Matteo Capponi@pirata_21

Se arriva la Finanza ora al Duomo restano in 4. #Berlusconi

tweet sui funerali di silvio berlusconi 2

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Nel frattempo gli avvocati di Berlusconi hanno chiesto di spostare il funerale a Brescia. [@sisivabbe]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

La butto lì: e intitolargli il palazzo di giustizia di Milano? [@leomorabito]

PrincipessaConsuela@indisordine_

Mai visto Silvio Berlusconi così a suo agio in presenza della Guardia di Finanza

Antonella AP@Antonella_O_O

Il funerale a reti unificate mediaset è trasmesso anche su TOP CRIME #iononsonoinlutto #IoNonPartecipoAlLuttoNazionale

tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 5

Claudio Plazzotta@Claplaz

L'arcivescovo Mario Delpini sta facendo una omelia coi giochi di parole e sembra Crozza quando imita Matteo Renzi.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

+++ CANALE 5 INTERROMPE UNO SPECIALE SU BERLUSCONI PER TRASMETTERE UNO SPECIALE SU BERLUSCONI +++ [@leomorabito]

LALLERO@see_lallero

tweet sui barbara durso ai funerali di silvio berlusconi 22

Al Tg5, praticamente fatto l'ultimo saluto, son partiti con una filippica prettamente politica e dichiaratamente di parte con Mimun.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

I giornalisti Mediaset si stanno comportando come se temessero di essere sepolti vivi insieme a lui. [notturnoconcertante]

#CiaoSilvio @Boomerissima

tweet sui funerali di silvio berlusconi 20

Palombelli: "5 anni in diretta di #staseraitalia, chiudo venerdì, mai una critica da parte di Silvio. Solo una volta dopo la diretta mi ha chiamata per un maglione molto brutto che avevo messo: "signora, quel maglioncino non lo metta più" #Berlusconi #SilvioBerlusconi

Claudio Plazzotta@Claplaz

Esce la bara di Berlusconi e la Sardoni parla di Giuseppe Conte. Mamma mia che peccato che Mentana sia andato ai funerali lasciando la diretta a sta poverina

eleonora berlusconi ai funerali del padre silvio

Claudio Plazzotta@Claplaz

I locali pubblici con affaccio su piazza Duomo hanno venduto gli spazi in occasione del funerale. Si parla di 3 mila euro a balconcino.

Matteo Capponi@pirata_21

Come dopo ogni elezione in cui vinceva, stasera diranno tutti di non aver visto il funerale. #Berlusconi

tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 4

tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 6 marina berlusconi marta fascina luca zaia al funerale di silvio berlusconi MONSIGNOR DELPINI SALUTA GIORGIA MELONI - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI silvia toffanin maria de filippi funerale silvio berlusconi silvia toffanin funerale silvio berlusconi aurelio de laurentiis claudio lotito al funerale di silvio di silvio berlusconi barbara pier silvio e marina berlusconi silvia toffanin barbara berlusconi pier silvio berlusconi funerali silvio berlusconi paolo berlusconi ai funerali del fratello paolo tweet sui funerali di silvio berlusconi 11 il feretro di silvio berlusconi entra nel duomo di milano pier silvio e marina funerali silvio berlusconi marina berlusconi funerali silvio berlusconi giorgia meloni funerali silvio berlusconi funerali silvio berlusconi funerali silvio berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi MARIO DRAGHI PAOLO GENTILONI MATTEO RENZI MARIO MONTI UGO ZAMPETTI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI foto di silvio berlusconi al suo funerale sergio mattarella beppe sala attilio fontana al funerale di silvio berlusconi sergio mattarella al funerale di silvio berlusconi feretro di silvio berlusconi silvia toffanin al funerale di silvio berlusconi MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - BARBARA BERLUSCONI - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI monsignor mario delpini ai funerali di silvio berlusconi mara carfagna funerali silvio berlusconi barbara pier silvio e marina berlusconi ai funerali di silvio berlusconi elly schlein ai funerali di silvio berlusconi umberto bossi funerali silvio berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi jo squillo funerali silvio berlusconi arrigo sacchi funerali silvio berlusconi funerali di silvio berlusconi 2 funerali di silvio berlusconi 1 adriano galliani ai funerali di silvio berlusconi MARIO DRAGHI AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI funerali di silvio berlusconi 4 funerali di silvio berlusconi funerali di silvio berlusconi 3 veronica lario ai funerali di silvio berlusconi alessandra mussolini ai funerali di silvio berlusconi attilio fontana beppe sala ai funerali di silvio berlusconi giorgia meloni e attilio fontana ai funerali di silvio berlusconi Mario Delpini ai funerali di silvio berlusconi Mario Delpini ai funerali di silvio berlusconi marta fascina ai funerali di silvio berlusconi CONTESTATRICE AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI CONTESTATRICE AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI CONTESTATRICE AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI SERGIO MATTARELLA CON L EMIRO DEL QATAR AL THANI - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI renzo bossi funerali silvio berlusconi funerali di silvio berlusconi 2 IGNAZIO LA RUSSA LORENZO FONTANA GIORGIA MELONI AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI GERRY SCOTTI AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI sergio mattarella ugo zampetti ignazio la russa lorenzo fontana ai funerali di silvio berlusconi funerali di silvio berlusconi 3 steven zhang funerali silvio berlusconi funerali di silvio berlusconi flavio briatore ai funerali di silvio berlusconi ezio greggio ai funerali di silvio berlusconi letizia moratti funerali silvio berlusconi urbano cairo ai funerali di silvio berlusconi giorgio gori funerali silvio berlusconi mario giordano funerali silvio berlusconi alba parietti funerali silvio berlusconi gerry scotti funerali silvio berlusconi barbara durso funerali silvio berlusconi mario delpini benedice il feretro di silvio berlusconi emanuele filiberto funerali silvio berlusconi marianna madia funerali silvio berlusconi alberto zangrillo funerali silvio berlusconi emanuele filiberto funerali silvio berlusconi marina berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi ilary blasi nicola savino funerali silvio berlusconi GAD LERNER - BARBARA DURSO - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI il feretro di silvio berlusconi passa davanti al tribunale di milano pier silvio marina berlusconi e marta fascina ai funerali di silvio berlusconi il feretro di silvio berlusconi passa davanti al tribunale di milano giovanni toti ai funerali di silvio berlusconi enrico mentana ai funerali di silvio berlusconi ilary blasi ai funerali di silvio berlusconi VERONICA LARIO FUNERALI BERLUSCONI funerali silvio berlusconi piazza duomo milano giorgia meloni sul maxischermo di piazza duomo funerali silvio berlusconi francesca verdini e matteo salvini funerali silvio berlusconi tifosi del milan in piazza duomo funerali silvio berlusconi una signora abbronzata in piazza duomo funerali silvio berlusconi funerali silvio berlusconi ppiazza duomo milano il feretro di silvio berlusconi entra in duomo a milano marta fascina in lacrime funerali silvio berlusconi funerali silvio berlusconi piazza duomo milano funerali silvio berlusconi. il feretro di silvio berlusconi esce dal duomo di milano funerali silvio berlusconi 2 funerali silvio berlusconi piazza duomo milano 2 piazza duomo funerali silvio berlusconi persone in piazza duomo funerali di silvio berlusconi marina berlusconi marta fascina funerali silvio berlusconi tifosa del milan in piazza duomo funerali silvio berlusconi i figli di silvio berlusconi con paolo e marta fascina persone in piazza duomo funerali di silvio berlusconi 1 funerali silvio berlusconi piazza duomo milano eleonora barbara luigi marina pier silvio berlusconi funerali silvio berlusconi fabio capello ai funerali di silvio berlusconi persone in piazza duomo funerali di silvio berlusconi marta fascina in lacrime funerali silvio berlusconi francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi 2 SERGIO MATTARELLA CON L EMIRO DEL QATAR AL THANI AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi 3 eleonora barbara luigi paolo berlusconi funerali silvio berlusconi francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi veronica lario ai funerali di silvio berlusconi francesca pascale ai funerali di silvio berlusconi eleonora barbara luigi berlusconi funerali silvio berlusconi eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi funerali silvio berlusconi barbara luigi marina berlusconi marta fascina pier silvio barbara eleonora berlusconi marina berlusconi marta fascina TWEET SU LUIGI BERLUSCONI AI FUNERALI DEL PADRE SILVIO MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI barbara luigi marina berlusconi marta fascina eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi funerali silvio berlusconi eleonora barbara luigi marina pier silvio paolo berlusconi MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI pier silvio barbara eleonora berlusconi MARINA BERLUSCONI E MARTA FASCINA - FUNERALI SILVIO BERLUSCONI tweet funerali silvio berlusconi alfonso signorini ai funerali di silvio berlusconi tweet sui funerali di silvio berlusconi 6 tweet su marina berlusconi e marta fascina ai funerali di silvio berlusconi tweet sui funerali di silvio berlusconi 19 tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 1 tweet sui funerali di silvio berlusconi 7 pippo inzaghi ai funerali di silvio berlusconi tweet su veronica lario ai funerali di silvio berlusconi tweet sui funerali di silvio berlusconi 5 tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 2 tweet su marta fascina ai funerali di silvio berlusconi 3 candela tweet su silvia toffanin e maria de filippi ai funerali di silvio berlusconi 21 tweet sui funerali di silvio berlusconi 1