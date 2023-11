18 nov 2023 13:00

“PRENDETECI AL POSTO LORO. DOBBIAMO TENTARE QUALSIASI STRADA PER RIPORTARLI A CASA” – I PARENTI DI ALCUNI DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI CATTURATI DA HAMAS SI OFFRONO AL POSTO DEI NIPOTI E DELLE NIPOTI PER METTERE PRESSIONE A NETANYAHU E SBLOCCARE LE TRATTATIVE CON I TERRORISTI - IL LEADER CENTRISTA BENNY GANTZ: “IL TEMPO STA SCADENDO” – IL PREMIER POTREBBE STRINGERE UN ACCORDO PER UN CESSATE IL FUOCO DI 3 GIORNI, MA I FONDAMENTALISTI VOGLIONO CHE GLI SCONTRI SI FERMINO PER 5…