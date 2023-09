“UNA PRESTA LIBERTÀ A TUTTI I DETENUTI CHE MERITANO”, “USCIREMO DA QUESTE QUATTRO MURA” - LE CARCERI ITALIANE SONO UN COLABRODO: I DETENUTI RIESCONO A INTRODURRE ANCHE GLI SMARTPHONE CHE USANO PER PUBBLICARE VIDEO DELLA LORO VITA DIETRO LE SBARRE SU TITKOK - IL PROBLEMA PERSISTE IN TUTTA ITALIA: BASTA FARE UN GIRO SU TIKTOK PER VEDERE QUANTI RECLUSI POSTANO SUI SOCIAL, IN BARBA ALLA LEGGE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica.it

detenuti usano i social in carcere 1

[…]. Sono ormai tantissimi i Tik Tok lanciati dalle celle dei penitenziari italiani. Da Nord a Sud. […] la settimana scorsa, la polizia penitenziaria ne ha sequestrati due nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa, dopo aver scoperto che era in corso addirittura una diretta social, con centinaia di follower e messaggi annessi.

