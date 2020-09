30 set 2020 12:20

“PRESTO CAMBIERÒ COGNOME” - LA SORELLA DI MASSIMO BOSSETTI: “DOPO QUELLO CHE È SUCCESSO È STRAZIANTE PORTARLO, UN MACIGNO. DA TRE ANNI NON VEDO MIO FRATELLO CHE MI NEGA IL PERMESSO DI FARGLI VISITA. GLI HO CHIESTO SCUSA PER AVER DETTO IN PASSATO CHE PAPÀ E MAMMA SONO MORTI DI DISPIACERE PER IL DOLORE DI AVERE UN FIGLIO IN CARCERE. HO SBAGLIATO, COMUNQUE È LA VERITÀ”