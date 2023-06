“PRIGOZHIN È UN MORTO CHE CAMMINA” – IAN BREMMER, ESPERTO POLITOLOGO (E VICINO A JOE BIDEN) DÀ PER SCONTATO CHE IL CAPO DELLA WAGNER SARÀ FATTO FUORI: “SAREI MOLTO SORPRESO SE FOSSE ANCORA CON NOI TRA QUALCHE MESE. PUTIN HA IMPRIGIONATO E ASSASSINATO PERSONE PER MOLTO MENO DI QUELLO CHE HA FATTO LUI. È INCONCEPIBILE CHE GLI PERMETTA DI VIVERE PIÙ A LUNGO DI QUANTO SIA NECESSARIO…”

(ANSA) - Il comandante del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, è un "morto che cammina" dopo aver guidato l'abortita marcia su Mosca. E' l'opinione di Ian Bremmer, presidente della società di rischio geopolitico Eurasia Group, secondo cui è chiaro che Prigozhin sarà giustiziato per il suo tentativo di colpo di stato, nonostante le assicurazioni pubbliche del Cremlino.

"Sarei molto sorpreso se fosse ancora con noi tra qualche mese", ha osservato Bremmer sulla Cnbc. "Putin ha imprigionato e assassinato persone per molto meno di quello che Prigozhin gli ha fatto", ha proseguito. "È inconcepibile per me che Putin gli permetta di vivere più a lungo di quanto sia assolutamente necessario", ha aggiunto.

Il New York Post riporta inoltre le parole dell'ex capo dell'esercito russo e ufficiale dell'intelligence Igor Girkin su Telegram: "Non credo che tutti i comandanti e combattenti di Wagner meritino di essere fucilati. Ma impiccare 'Cook' per la ribellione e l'omicidio dei nostri ufficiali è semplicemente necessario per la conservazione della Russia come stato", ha scritto, riferendosi al soprannome di Prigozhin come 'chef di Putin' per aver fatto fortuna assicurandosi lucrosi contratti di ristorazione con il governo russo.

