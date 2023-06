“PRIGOZHIN SE NE ANDRÀ, MA IL MALCONTENTO CHE HA RIVELATO SARÀ UN TALLONE D'ACHILLE PER PUTIN” – IL “WASHINGTON POST”: “PUTIN POTREBBE ALLA FINE EMERGERE A CAPO DI UNA DITTATURA ANCORA PIÙ FORTE CHE LANCIA UNA MOBILITAZIONE STALINISTA PER COMBATTERE IN UCRAINA. IN ALTERNATIVA, LA DIMOSTRAZIONE DI DEBOLEZZA POTREBBE INCORAGGIARE ALTRI SFIDANTI DALLA SUA STESSA CERCHIA INTERNA, PERCHÉ LA SUA MISTICA DEL CONTROLLO È ANDATA IN FRANTUMI” – “QUALUNQUE COSA ACCADRÀ, PRIGOZHIN HA CHIARAMENTE COLPITO NEL SEGNO…”

Estratto dell’articolo di Max Boot per il “Washington Post”, tradotto e pubblicato dal “Foglio”

MAX BOOT

Gli ultimi giorni sono stati i più tumultuosi nella storia della Russia dalla crisi costituzionale dell'ottobre 1993, quando Boris Eltsin ordinò all'esercito di bombardare il Parlamento per fermare un tentativo di estrometterlo.

Eltsin mantenne il potere, ma non poté mai più rivendicare lo stesso grado di legittimità, e nel giro di sei anni lasciò il suo incarico. Il successore designato, Putin, ha ora visto la propria legittimità minata dalla rivolta di Prigozhin e dei mercenari della Wagner.

VLADIMIR PUTIN E BORIS ELTSIN

Resta da stabilire se il danno sia fatale. Putin non ha – forse non poteva – mobilitato le Forze armate russe per schiacciare la rivolta della Wagner. […] i soldati dell'esercito regolare sono rimasti a guardare mentre Prigozhin ei suoi mercenari si impadronivano del quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov sul Don e si dirigevano verso la capitale.

La gente di Rostov ha applaudito i soldati Wagner, dimostrando quanto poco amore abbiano per l'uomo che ha governato la loro nazione con il pugno di ferro per più di vent'anni. Putin ha subito l'umiliazione di dover ricorrere all'aiuto diplomatico del suo alleato, il presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenka […].

IL FALO DI CONFRONTO TRA VLADIMIR PUTIN E EVGENY PRIGOZHIN

Putin adesso cercherà senza dubbio di riaffermare il proprio controllo. Potrebbe intraprendere un'epurazione del governo e vendicarsi contro Prigozhin e i suoi sostenitori. Il capo della Wagner farebbe bene ad assumere un assaggiatore personale per il tè e a stare lontano dalle finestre aperte.

Putin potrebbe alla fine emergere a capo di una dittatura ancora più forte che lancia una mobilitazione stalinista per combattere in Ucraina. In alternativa, la dimostrazione di debolezza potrebbe incoraggiare altri sfidanti […] dalla sua stessa cerchia interna, perché la sua mistica del controllo è andata in frantumi.

PUTIN E PRIGOZHIN

[…] lo scioglimento della Wagner comporterà una perdita di efficacia militare, perché è stata una delle poche unità che hanno combattuto con un certo grado di successo in Ucraina (anche se a costi impressionanti). […]

Qualunque cosa accadrà, Prigozhin ha chiaramente colpito nel segno con le sue feroci denunce di corruzione e incompetenza che caratterizzano il regime di Putin. Da piccolo criminale trasformato in criminale di guerra, Prigozhin è un agitatore esperto che è stato in grado di sfruttare l'insoddisfazione popolare nei confronti del Cremlino in modo più efficace di qualsiasi critico liberale. Anche se Prigozhin se ne andrà, il malcontento che ha rivelato avrà un tallone d'Achille per Putin.

GIRARROSTOV - MEME BY EMILIANO CARLI I PIANI AMANO IL SILENZIO - MESSAGGIO SUL GRUPPO TELEGRAM DELLA WAGNER, GREY ZONE soldato della brigata wagner per le strade di rostov sul don soldati del gruppo wagner a rostov sul don evgeny prigozhin sorride dopo il tentato golpe il volo di evgeny prigozhin atterra a minsk evgeny prigozhin PRIGOZHIN E PUTIN polizia all ingresso della piazza rossa a mosca soldati del gruppo wagner lasciano rostov sul don VLADIMIR PUTIN E BORIS ELTSIN LA RIVOLTA DI PRIGOZHIN - IL PERCORSO DELLA WAGNER VERSO MOSCA MOSCA CIECA - POSTER BY MACONDO PUTIN E ELTSIN VLADIMIR PUTIN E BORIS ELTSIN