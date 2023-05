12 mag 2023 09:30

“PRIGOZHIN STA DISTURBANDO SERIAMENTE I VERTICI RUSSI” – SECONDO IL THINK TANK AMERICANO, ISW, AL CREMLINO INIZIANO A ESSERE STUFI DELLE SPARATE DEL CAPO DELLA WAGNER: L’ESCALATION DELLE SUE DICHIARAZIONI È PROBABILMENTE “IL RISULTATO DELLA SUA INCAPACITÀ DI RISPETTARE UNA SCADENZA NON SPECIFICATA PER LA CATTURA DI BAKHMUT. STA INCOLPANDO IL MINISTERO DELLA DIFESA PER EVITARE DI ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI NON AVER RISPETTATO LA SUA PROMESSA..."