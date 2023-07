“PRIGOZHIN TI MINACCIA DICENDOTI CHE TI TAGLIERÀ LE PALLE, SE SGARRI” – I COLLABORATORI DEL CAPO DELLA WAGNER RACCONTANO IL COMPORTAMENTO SADICO DELL’EX CUOCO DI PUTIN: NELLE SUE AZIENDE HA SEMPRE AVUTO UN “INSEGNANTE”, INCARICATO DI PICCHIARE E TORTURARE CHI TRASGREDISCE. E IL CANCRO ALL’ADDOME, RIVELATO OGGI, NON HA FATTO ALTRO CHE AUMENTARE LA SUA IRRITABILITÀ – IL SOPRANNOME “JACO” QUANDO ERA IN CARCERE E QUELLE CONVERSAZIONI DI PUTIN SPIATE…

LE MASCHERE DI PRIGOZHIN E PUTIN

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per www.lastampa.it

Durante l’ormai celebre perquisizione nella villa di Evgheny Prigozhin a San Pietroburgo, […] è stata fotografata, anche, una grande stanza adibita a sala medica, con un letto di terapia intensiva, un ventilatore e un concentratore di ossigeno.

Prigozhin l’aveva fatta allestire all’inizio della pandemia, quando uno dei timori più diffusi nell’élite russa era non poter ricevere un adeguato trattamento negli ospedali russi. Ma c’è di più, come rivela adesso Proekt, il collettivo giornalistico russo indipendente fondato da Roman Badanin: Prigozhin aveva un timore quasi fobico nei confronti del coronavirus per una ragione del tutto comprensibile, è stato curato a lungo per un cancro all’addome e si è sottoposto a una seria terapia.

PRIGOZHIN TRAVESTIMENTO

«Aveva il cancro. Ora il processo di formazione del tumore sembra essersi fermato», ha rivelato uno dei suoi impiegati […]. Per questo Prigozhin cerca di condurre una vita sana dal punto di vista alimentare, non beve alcolici (solo succo di limone), non fa uso di droghe […].

I documenti trovati a Prigozhin durante la perquisizione confermano in effetti visite molto frequenti nella clinica “Sogaz” - collegata alla seconda figlia di Putin, dove si curano gli oligarchi più vicini a Putin –, di cui Prigozhin è stato uno dei primi clienti temporalmente, e dove venivano curati anche, gratuitamente, i wagneriani.

Alcuni dei collaboratori di Prigozhin sono convinti che la cura del cancro abbia inasprito certe tendenze caratteriali verso l’irritabilità e il sadismo che Prigozhin ha sempre avuto, e di cui sono noti alcuni episodi […].

foto di travestimenti di evgenij prigozhin 5

Prigozhin nelle sue aziende ha sempre avuto un «insegnante», in pratica un picchiatore incaricato di trascinare in uno scantinato chi tra i dipendenti trasgredisce a qualche regola, e picchiarlo lasciandogli segni e bruciature addosso. «Ti minaccia dicendoti che ti taglierà le palle, se sgarri».

«Il capo ha due principi di gestione: la paura e il denaro», dice un ex dipendente. Nell’entourage di Prigozhin sono inclini a spiegare anche l’ammutinamento con l’indole estremamente impulsiva del boss. Quando gli hanno chiesto che cosa stavano facendo, avrebbe detto al suo staff: «Ho perso le staffe».

In questo scenario […] horror-sadico […] si inserisce perfettamente la storia criminale di Prigozhin, iniziata un pomeriggio del 14 marzo 1980, quando tre furono ammessi nella casa circondariale nel nord-est di Leningrado: una ragazza di nome Valentina Makeko e due ragazzi con i soprannomi “Bush” e “Jaco” (????).

MEME SU PUTIN E PRIGOZHIN BY EMILIANO CARLI

Jaco era il soprannome di Prigozhin, che a 18 anni era diventato il capo di una banda di rapinatori, e alla fine del 1981 il Tribunale popolare di Zhdanovsky condannò a 13 anni di carcere […]. In prigione Prigozhin perse la falange dell’anulare della mano sinistra. Cosa che tuttora lo può distinguere dai suoi diversi sosia.

[…] Prigozhin è sempre stato interessato alla politica. Era ignorante, ma aveva una feroce voglia di studiare. Faceva spiare dai suoi camerieri le conversazioni tra gli ospiti big di Putin, e Putin. Fu un cameriere a nominargli per la prima volta le parole “Machiavelli” (risposta memorabile di Prigozhin: «Chi?!?») e “Gramsci”, di cui il capo di Wagner divenne avido lettore, al punto da iniziare a dire ai suoi dipendenti che il suo ideale era il comunismo militare. […]

