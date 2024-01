“LA PRIMA FASE DELL’ECONOMIA DEGLI INFLUENCER È FINITA” – STEFANO FELTRI TUMULA L’ERA FERRAGNI E PROMUOVE IL MODELLO DI BUSINESS DI CRISTINA FOGAZZI, PER TUTTI “ESTETISTA CINICA”: “QUESTE DUE STORIE PARALLELE INDICANO UN CAMBIO DI FASE. UN MODELLO È ARRIVATO AL SUO APICE E INIZIA LA SUA PARABOLA DISCENDENTE: LA PRETESA DI AUTENTICITÀ CHE HA RETTO L’ASCESA DEGLI INFLUENCER NON È PIÙ SOSTENIBILE. DALL’ALTRA PARTE FOGAZZI, CHE VENDE PRODOTTI COSMETICI PRODOTTI DA LEI, NEL 2022 HA FATTURATO 63 MILIONI DI EURO, UN IMPERO CHE VALE OLTRE DUE VOLTE QUELLO DI FERRAGNI E…”

Estratto da "Appunti" di Stefano Feltri

CRISTINA FOGAZZI, ALIAS L’ESTETISTA CINICA

La prima fase dell’economia degli influencer è finita, lo certificano due notizie arrivate per coincidenza lo stesso giorno: Chiara Ferragni indagata per truffa per la vicenda del pandoro Balocco e Estetista Cinica, Cristina Fogazzi, che vende un terzo della sua azienda al fondo di private equity Peninsula (ingresso al 30 per cento di Re-Forme srl, la società che controlla il marchio Vera Lab).

Nessuna di queste due notizie viene comunicata ai follower dai rispettivi account.

chiara ferragni e le uova di pasqua

In modo diverso, queste due storie parallele indicano un cambio di fase. Un modello è arrivato al suo apice e inizia la sua parabola discendente: la pretesa di autenticità che ha retto l’ascesa degli influencer non è più sostenibile. O meglio, non è più qualcosa che basta per fatturare.

[…] Non ho elementi per fare alcuna valutazione sul piano giuridico, ma poiché sembra che l’indagine si fondi sulle mail interne a Balocco rivelate dall’Antitrust, di sicuro Chiara Ferragni un po’ si starà preoccupando.

Chiara Ferragni sta già espiando la colpa più grave per un influencer: aver approfittato della fiducia del suo pubblico.

estetista cinica cristina fogazzi 10

Intendiamoci, tutti lo fanno, non c’è influencer che non cerchi di piazzare smalti, collanine, costumi da bagno, e altre chincaglierie prezzate come fossero alta moda. Ma non bisogna esagerare: se spremi troppo il limone, poi il modello di business svanisce con la stessa rapidità con la quale si è formato.

E Chiara Ferragni ha un po’ esagerato, perché mentre costruiva la sua immagine di mamma glamour applicava modelli di vendita simili a quello del pandoro Balocco anche a bambole, uova di Pasqua e altro.

Vedremo tra qualche mese quanta parte del fatturato di Fenice e Tbs Crew, le due società che gestiscono i suoi prodotti e sponsorizzazioni, avrà resistito alla tempesta. Nel 2022 Fenice ha fatturato 14 milioni di euro, circa altrettanti con Tbs Crew, per oltre 8 milioni di utile.

chiara ferragni e i pandori della balocco

Che c’entra con tutto questo Cristina Fogazzi, alias Estetista Cinica?

Mentre i giornali e i social si sono riempiti in questi anni di articoli e analisi su Chiara Ferragni, il vero fenomeno imprenditoriale dell’economia dell’influenza era lei, l'Estetista cinica.

Nel 2022 ha fatturato 63 milioni di euro con oltre 10 di utile netto, l’impero di Fogazzi vale oltre due volte quello di Ferragni.

Come due Ferragni

Con le sue creme, fasce anti-cellulite e infiniti video di skin care, Cristina Fogazzi ha più o meno lo stesso modello di business di Ferragni, anche se è centrato quasi per intero sulla vendita di prodotti cosmetici ad alto margine invece che sul fare la testimonial di altri marchi.

cristina fogazzi

Fogazzi è molto più furba di Ferragni, basta leggere il bilancio sociale 2022 (“relazione di impatto”) depositato assieme a quello tradizionale. Proprio come Ferragni, anche Fogazzi intreccia attività di beneficenza, comunicazione e marketing. Ma non fa gli stessi errori.

Nel bilancio sociale, per esempio, scrive che nel 2020 ha lanciato un burro cacao Kisses e l’intero ricavato è andato all’associazione Pangea onlus, per una campagna per i diritti delle donne nel terzo mondo. “Un euro per ogni articolo, per un totale di 5053 euro”.

cristina fogazzi in arte estetista cinica 17

Questo è il vero talento di Estetista Cinica: con 5000 euro di beneficenza si fa un'immagine di azienda sensibile al sociale e con i valori giusti (e oggi quel burro cacao è in vendita sul sito a 6,80 euro a ogni stick).

