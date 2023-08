“PRIMA L’UOMO, POI L’ORSO” – GIUSEPPE CRUCIANI DA MADONNA DI CAMPIGLIO RILANCIA LA SUA BATTAGLIA CONTRO I BESTIONI CHE METTONO A RISCHIO GLI UMANI: “HO PARLATO CON LE PERSONE DEL POSTO, SONO PREOCCUPATE. FACCIAMO FUORI QUELLI IN SOVRAPPIÙ, SENZA REMORE, SENZA TAR” – PAROLE SULLA STESSA LINEA DEL PRESIDENTE LEGHISTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CHE HANNO FATTO SUBITO SOBBALZARE GLI AMBIENTALISTI, GIÀ INFURIATI CON IL GIORNALISTA PER AVER MANGIATO CARNE DI ORSO… VIDEO

giuseppe cruciani contro gli orsi in trentino

“Prima l’uomo, poi l’orso”. Giuseppe Cruciani si schiera ancora a favore dell’abbattimento degli orsi. Questa volta – dopo che lo scorso 29 maggio aveva ordinato e mangiato carne di orso in Friuli-Venezia Giulia, pubblicando un video sui social – lo fa dal Trentino, da Madonna di Campiglio. “Ho parlato con le persone del posto, sono preoccupate. Facciamo fuori quelli in sovrappiù, senza remore, senza Tar” ha detto la voce di Radio24, in maniera provocatoria, schierandosi col presidente leghista della provincia autonoma, Maurizio Fugatti. Immediate le polemiche per le polemiche di Cruciani, specialmente da parte degli ambientalisti.

