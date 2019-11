“È UNA PRIMADONNA IMMATURA, MIO FRATELLO L’HA VIZIATA” – ALTRO CHE GLI SPORCHI, BRUTTI E CATTIVI DI BUCKINGHAM PALACE: A SDERENARE UN’ALTRA VOLTA MEGHAN MARKLE CI PENSANO I SUOI PARENTI AMERICANI – ADESSO TOCCA ALLO ZIO MIKE, EX DIPLOMATICO E FRATELLO DEL PADRE: “HA FATTO LA SUA SCALATA E CI HA LASCIATO ALLE SPALLE. E' QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO SEI DI UNA CLASSE INFERIORE. IL SUO PROBLEMA CON LA COGNATA È…”

Nuovo attacco frontale a Meghan Markle da parte di uno dei membri della sua famiglia: questa volta ad asfaltare la duchessa ci ha pensato Mike Markle, lo zio 80enne, ex diplomatico e fratello del padre Thomas.

In una lunga intervista a “Woman” l’ex diplomatico descrive la nipote come una “primadonna”, «una persona che porta rancore pensando di essere stata maltrattata. Questo potrebbe essere uno dei problemi che ha con la cognata Kate».

Mike ricorda come ha aiutato la nipote ad assicurarle un prestigioso tirocinio come addetto stampa junior presso l'ambasciata americana in Argentina quando aveva 20 anni visto che Meghan all’epoca stava considerando una carriera nelle relazioni internazionali.

«Lei ha fatto la sua scalata sociale e ci ha lasciato alle spalle – ha detto Mike - Penso che sia quello che succede quando sei una di una classe inferiore che cerca di superare la realtà dei fatti. Visto qual è il suo passato, potrebbe avere una rabbia derivata dal pensiero di essere stata trattata male in passato. Potrebbe essere una parte del problema con sua cognata. Meghan è in qualche modo immatura. Lo vedo nel modo in cui agisce, non solo nei confronti dei familiari, ma di altre persone».

La responsabilità del carattere “difficile” della duchessa per lo zio Mike è del padre Thomas: «Può darsi che sia stata prepotente nei confronti del personale perché è stata viziata da mio fratello. Tom ha trascorso più tempo con lei e l'ha aiutata a scuola. Ha sempre avuto più rapporti con lei rispetto agli altri figli. Si sente una primadonna perché lui l’ha sempre trattata molto bene».

Mike, che non è stato invitato al matrimonio reale, incalza: «Non ha invitato molte persone, quindi non ha discriminato me. Sarebbe stato bello per lei avere un parte della sua famiglia, ma non la capisco. Non riesco a comunicare con lei perché non le danno la posta al palazzo e in ogni caso non so cosa dovrei scriverle.

Sta a lei fare il primo passo. Ho fatto molto di più per lei rispetto alla maggior parte delle altre persone. Ho parlato personalmente con l'ambasciatore in Argentina per lei. L'ho aiutata e non ho chiesto nulla in cambio. Se vuole avere una relazione più stretta, per me va bene, ma deve venire da lei».

