“IL PRINCIPE ANDREA HA PRESO PARTE A UN’ORGIA CON MINORI” – LE BOMBASTICHE TESTIMONIANZE CONTENUTE NEI DOCUMENTI DESECRETATI DEL PROCESSO DI DIFFAMAZIONE TRA VIRGINIA GIUFFRE E GHISLAINE MAXWELL, L’APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN: UNA DELLE PRESUNTE SCHIAVE DEL SESSO DEL FINANZIERE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA COSTRETTA A FARE SESSO CON IL PRINCIPE SULL’ISOLA AI CARAIBI, NELL’APPARTAMENTO DI LONDRA DI MAXWELL E A NEW YORK – MA NELLE CARTE SPUNTA ANCHE BILL CLINTON, DESCRITTO DA EPSTEIN COME “AMANTE DELLE GIOVANI”, STEPHEN HAWKING, IL FISICO AFFETTO DA SCLEROSI E MICHAEL JACKSON…

DAGONEWS

jeffrey epstein e ghislaine maxwell 1

Il principe Andrea è accusato di aver preso parte a “un’orgia con minori” mentre si trovava nella casa ai Caraibi di Jeffrey Epstein.

Dai documenti desecretati è emerso che una delle presunte schiave sessuali di Epstein, conosciuta solo come Jane Doe 3, ha rivelato che le era stato detto di avere rapporti con il principe Andrea durante un'orgia sull'isola di Epstein, Little Saint James, nelle Isole Vergini americane.

In un documento del tribunale del 2014 si legge che lei è stata "costretta ad avere rapporti sessuali col principe quando era minorenne in tre località geografiche separate, ovvero a Londra (nell'appartamento di Ghislaine Maxwell), a New York e sull'isola privata di Epstein nelle Isole Vergini americane (in un'orgia con numerose altre ragazze minorenni)".

jeffrey epstein principe andrea

I documenti appena desecretati rivelano che Epstein disse a Jane Doe 3 di "dare al principe tutto ciò che chiedeva". Jane Doe 3 sostiene che Ghislaine Maxwell “ha facilitato gli abusi sessuali del principe Andrea”.

Ma nei documenti spunta anche il nome di Bill Clinton, descritto nei documenti come “una figura chiave” che aveva uno stretto rapporto con Epstein e Ghislaine Maxwell.

L’ex presidente, ora 77enne, insiste da tempo sul fatto che i suoi legami con Epstein fossero di tipo professionale. Nel 2019 ha insistito sul fatto che durante i suoi quattro viaggi sul jet privato di Epstein, nel 2002 e nel 2003, era sempre accompagnato da personale e agenti dei servizi segreti.

Ma i documenti giudiziari del giugno 2016 dipingono un quadro diverso, visto che emerge che Epstein parlasse di Clinton dicendo che a lui “piacevano giovani”.

bill clinton jeffrey epstein ghislaine maxwell 1

«In un'intervista del 2011, la signora Giuffre ha menzionato lo stretto rapporto personale dell'ex presidente Bill Clinton con l'imputato e Jeffrey Epstein» si legge in un documento.

Sebbene Giuffre non abbia accusato Bill Clinton di nulla, “l'ex presidente Clinton è una persona chiave che può fornire informazioni sulla stretta relazione con Maxwell ed Epstein”.

Clinton è menzionato 50 volte nelle quasi 950 pagine di prove. Johanna Sjoberg, un'altra donna che ha affermato di aver subito abusi sessuali da parte di Epstein, ha affermato nella sua deposizione che Epstein le aveva detto “a Clinton piacciono giovani”. Mark, il fratello minore di Epstein, ha detto: «Nel 2016 Jeffrey mi disse di avere informazioni su Trump e Clinton così esplosive da dover annullare le elezioni».

stephen hawking sull isola di jeffrey epstein

Incredibilmente nelle carte desecretate emerge anche il nome di Stephen Hawking, fotografato sull’isola di Epstein. A riferirsi allo scienziato è lo stesso Epstein in una mail a Ghislaine Maxwell: voleva che si negasse che Hawking avesse partecipato a un’orgia con minori.

In un'e-mail inviata da Epstein a Maxwell il 12 gennaio 2015, il pedofilo chiedeva a Maxwell di vedere se qualcuno degli amici o della famiglia di Virginia Giuffre potesse farsi avanti per dimostrare che le sue accuse erano false: «Potete dargli una ricompensa. Tra le accuse da negare c’è la cena di Clinton e il fatto che Stephen Hawking abbia partecipato a un'orgia con i minori».

michael jackson

Le foto mostrano che il famoso fisico visitò la famigerata isola di Epstein nel 2006 durante una conferenza. Non è chiaro il motivo per cui fosse sull’isola – o perché Epstein volesse confutare l’accusa dell’orgia, anche se il contorto finanziere era noto per invitare personaggi famosi sulla sua isola.

Tra i vari personaggi finiti nelle carte c’è anche Michael Jackson. Johanna Sjoberg, in una deposizione del 18 maggio 2016, ha rivelato di aver incontrato il re del pop nella casa di Epstein a Palm Beach. Non è chiaro cosa ci facesse a casa del finanziere, ma Sjoberg ha anche detto di averlo solo visto e “di non averlo massaggiato”.

bill clinton jeffrey epstein 1 jeffrey epstein ghislaine maxwell jeffrey epstein jeffrey epstein, bill gates e boris nikolic la townhouse di jeffrey epstein isole vergini di jeffrey epstein 2 isole vergini di jeffrey epstein 3 isole vergini di jeffrey epstein 4 IL PRINCIPE ANDREA E JEFFREY EPSTEIN ghislaine maxwell jeffrey epstein isole vergini di jeffrey epstein 5 Ghislaine Maxwell al matrimonio di Chelsea Clinton Epstein e Maxwell Il principe Andrea dietro la porta di casa di Epstein Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein Bill Gates con Jeffrey Epstein jeffrey epstein jeffrey epstein e ghislaine maxwell 2 johanna sjoberg