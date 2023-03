“IL PRINCIPE ANDREA? È UNA PERSONA GENTILE E UN BUON NONNO” – SARAH FERGUSON SI OSTINA A DIFENDERE L’EX MARITO NONOSTANTE LO SCANDALO WEINSTEIN, LE CORNA E GLI SFANCULAMENTI: “CI SIAMO SEMPRE STATI L'UNO PER L'ALTRA. LA MORTE DELLA REGINA? ORA MI SENTO LIBERA DI PARLARE. HARRY? LO VEDO FELICE E HA UNA MOGLIE ADORABILE”. POI RIVELA CHE NON SARÀ INVITATA ALL’INCORONAZIONE DI CARLO E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Gabriella Monaco per www.movieplayer.it

principe andrea con sarah ferguson dopo le parole di ghislaine maxwell

Sarah Ferguson, da anni sotto i riflettori e tra i volti più ricercati dai media, ha deciso di parlare e raccontare la sua storia definendosi libera dalla preoccupazione di poter ferire qualcuno con le sue parole e i suoi pensieri. La sua situazione sarebbe cambiate, in base alle sue dichiarazioni, dopo la morte di Elisabetta II.

"Mi sento libera. E' come se non avessi più quelle catene mentali che bloccano il mio cervello", ha dichiarato Sarah Ferguson, duchessa di York, a Good Morning America, aggiungendo poi: "Non so se sia la morte della regina a farmi pensare di poter dire apertamente tutto quello che voglio senza dovermi preoccuparmi di offendere qualcuno".

JOHN BRYAN SARAH FERGUSON

[…] Nonostante le sue parole, Sarah Ferguson ha inoltre affermato con forza di credere ancora nella "istituzione assoluta e inequivocabile della monarchia". "Sostengo in modo assoluto il re e la regina consorte... li conosco da sempre", ha infatti dichiarato riferendosi al re Carlo III, la cui incoronazione avrà luogo il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, e sua moglie Camilla, la regina consorte.

sarah ferguson

[…] La Ferguson si è poi detta "entusiasta" nel vedere i cambiamenti di Harry in seguito alla scelta di allontanarsi dalla famiglia reale insieme a sua moglie, Meghan Markle. "Quello di cui sono entusiasta è vedere Harry così felice", ha spiegato. "Ha questa adorabile moglie e ha dei bellissimi bambini e sono felice per lui per questo. Merita di essere amato".

Sarah Ferguson

Come riportato da Good Morning America, Sarah Ferguson si è soffermata a parlare anche del suo ex marito e del loro rapporto: "Ci siamo sempre stati l'uno per l'altra. Quando in passato ho attraversato dei momenti davvero brutti, lui è rimasto al mio fianco. E' veramente molto gentile ed è davvero un buon nonno".

sarah ferguson Il principe Andrea e Sarah Ferguson sarah ferguson 2 Matrimonio tra il principe Andrew e Sarah ferguson sarah ferguson sarah ferguson SARAH FERGUSON SARAH FERGUSON principe andrea sarah ferguson

[…]