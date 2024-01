Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

È stato pubblicato il terzo malloppo degli “Epstein Files”. Stavolta non ci sono rivelazioni clamorose, ma certo dettagli molto interessanti. Ancora una volta sul principe Andrea. C’è per esempio il manager della casa di Jeffrey Epstein a Palm Beach, Juan Alessi, che in una testimonianza al tribunale di New York racconta come il fratello di re Carlo III “abbia trascorso settimane” nella favolosa magione del miliardario pedofilo suicida in Florida. Non è chiaro quando, ma con lui ci sarebbe stata anche l’ex moglie, tuttora convivente, Sarah Ferguson. Ciò cozza con le dichiarazioni di Andrea nella catastrofica e rarissima intervista alla Bbc di due anni fa, quando parlò di essere stato alcune volte da Epstein. Ma non con questa frequenza.

C’è di più. Alessi parla di “massaggi quotidiani ricevuti da Andrea nella villa di Epstein”. [...] “Credo di aver visto Sarah una sola volta e non ha mai dormito lì. Andrea invece sì, eccome. Anzi, ha trascorso settimane a casa nostra. Dormiva nella stanza degli ospiti più grande. E riceveva almeno un massaggio al giorno”. Alessi non sa e non conferma se i massaggi fossero premesse di rapporti sessuali.

Alessi parla anche della presenza di Donald Trump a casa Epstein. Ma anche in questo caso l’ex presidente americano, in corsa per le elezioni 2024 e che ha una reggia anche lui a Palm Beach, ne esce pulito: “L’ho visto alcune volte nella residenza di Epstein. Veniva a cena ma non mangiava mai al tavolo. Invece, consumava i suoi pasti con me in cucina”. E alla domanda se Trump utilizzasse la spa di casa Epstein: “No, mai. Ne ha una a casa sua”.

I file rilasciati in questi giorni hanno inguaiato ulteriormente la posizione di Andrea, che proprio di recente aveva iniziato una lenta e difficile riabilitazione pubblica comparendo, per la messa di Natale a Windsor, insieme al resto della Royal Family e l’ex moglie Sarah. Ora, invece, pare che il fratello re Carlo sia furioso e il principe potrebbe essere definitivamente “cancellato” dalla famiglia. [...]

