“IL PRINCIPE ANDREW, RICHARD BRANSON E BILL CLINTON SONO STATI FILMATI SEGRETAMENTE MENTRE FACEVANO SESSO CON UNA MIA AMICA NELLA VILLA DI JEFFREY EPSTEIN” – LA RIVELAZIONE BOMBA DI SARAH RANSOME, UNA DELLE VITTIME DEL FINANZIERE, EMERSA DALLE CARTE DESECRETATE DEL PROCESSO TRA GHISLAINE MAXWELL E VIRGINIA GIUFFRE: “EPSTEIN FILMAVA GLI UOMINI POTENTI, MA LUI ERA INTELLIGENTE, NON COMPARE MAI NEI VIDEO. LA MIA AMICA È RIUSCITA AD AVERE I FILMATI E IO LI HO VISTI” – MA DOPO AVER RIVELATO L’ESISTENZA DEI VIDEO, RANSOME HA…

«Jeffrey Epstein ha tenuto segreti i sex tape del principe Andrea, Richard Branson e Bill Clinton». Emergono nuovi dettagli dai documenti desecretati dal processo tra Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell.

Dalle pagine del processo è emersa la dichiarazione di Sarah Ransome secondo la quale Epstein avrebbe filmato la sua “amica” mentre faceva sesso con ciascuno dei gli uomini potenti che frequentavano la casa del finanziere: tra gli uomini ci sarebbe anche Donald Trump che ha fatto sesso con “molte ragazze”: «La mia amica sarebbe riuscita a procurarsi copie delle registrazioni. Epstein non si vedeva in nessuno dei filmati perché era così intelligente». Le dichiarazioni emergono da una serie di email inviate alla giornalista Maureen Callahan nel 2016 prima che fossero archiviate. In seguito, però, Ransome ha ritrattato.

ghislaine maxwell jeffrey epstein

«Quando la mia amica ebbe rapporti sessuali con Clinton, il principe Andrew e Richard Branson, i sex tape furono realizzata da Epstein. Grazie a Dio è riuscita a procurarsi alcuni filmati in cui si vedono chiaramente Clinton, il principe Andrea e Branson fare sesso con lei. Dopo due ore di tentativi per riuscire a convincere la mia amica a farsi avanti, alla fine sono riuscita a convincerla a mandarmi alcune delle riprese video che conservava e che coinvolgono tutti e tre gli uomini. Posso confermare di aver visto con i miei occhi le prove di questi atti sessuali, che identificano chiaramente Bill Clinton, il principe Andrea e Richard Branson che hanno avuto rapporti sessuali lei.

bill clinton

Sarò più che disposto a giurare sotto giuramento e a testimoniare in tribunale su questi sex tape. Ti si spezzerà il cuore in un milione di piccoli pezzi, Maureen, quando guarderai questo filmato, e so che quello che ho visto ieri mi perseguiterà per il resto della mia vita!».

Ransome ha poi affermato di avere copie del filmato ma ha detto che non le avrebbe condivise senza il consenso dell'amica: «Ho eseguito il backup delle riprese su diverse chiavette USB e le ho inviate in modo sicuro a indirizzi in tutta Europa». In una delle e-mail Ransome fornisce maggiori dettagli sull'ex presidente degli Stati Uniti Trump, descrivendo dettagliatamente i suoi gusti sessuali.

principe andrea

Andrew e Clinton hanno sempre negato qualsiasi accusa di illecito e in una nuova dichiarazione, insieme a Branson, hanno definito le affermazioni appena presentate come "prive di fondamento".

Ma dopo aver sganciato la bomba Ransome ha chiesto a Callahan di ritrattare: «Ho parlato a lungo con la mia famiglia questa mattina e vorrei ritrattare tutto quello che vi ho detto e allontanarmi da tutto questo».

