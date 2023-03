14 mar 2023 12:59

IL “PRINCIPE DI TOR BELLA” SI E’ FATTO FREGARE! VINCENZO NASTASI, UNO DEI PUSHER PIÙ NOTI DI TOR BELLA MONACA, È STATO CONDANNATO PER AVER CERCATO DI ENTRARE ABUSIVAMENTE NEL PENITENZIARIO DI REGINA COELI: HA UTILIZZATO UN DOCUMENTO FALSO PER OTTENERE 2 DIVERSI COLLOQUI CON UN AMICO CHE IN QUEL MOMENTO ERA DETENUTO - LE PISTOLE AI PIEDI DI UNA MAXI TORTA, IL CONCERTO DI UN CANTANTE NEOMELODICO ORGANIZZATO SOTTO AL SUO BALCONE E IL GIRO D’AFFARI DA 200MILA EURO AL MESE…