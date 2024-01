“IL PROBLEMA DI KATE MIDDLETON È SERIO” - LA NOTIZIA DELL’INTERVENTO DELLA PRINCIPESSA HA GETTATO NEL PANICO GLI INGLESI CHE VEDONO NELLA COPPIA FORMATA DA WILLIAM E DALLA MOGLIE L’UNICA POSSIBILITÀ DI FUTURO PER LA MONARCHIA: A 75 ANNI CARLO È CONSIDERATO DA SEMPRE UN SOVRANO DI PASSAGGIO E LA NOTIZIA DELL’INTERVENTO ALLA PROSTATA LO RENDE ANCORA PIÙ VULNERABILE – MOLTI SPERANO CHE LE DISGRAZIE DI FAMIGLIA POSSANO FAR RIAVVICINARE HARRY A WILLIAM, MA AL MOMENTO TUTTO TACE…

Maria Corbi per "La Stampa"

Se il 1992 è passato alla storia come l'Annus Horribilis della Regina Elisabetta II, il 2024 non si apre certo nel migliore dei modi per la famiglia reale britannica versione 3.0. Con il principe Andrea di nuovo nelle curve dello scandalo Epstein ma soprattutto con la preoccupazione per i problemi di salute di Kate operata martedì per un problema addominale e ancora ricoverata in una clinica privata ed esclusiva di Londra, a Marylebone (vi si è curato anche John F. Kennedy), dove rimarrà per un periodo tra i 10 e i 14 giorni, come comunicato da Kensington Palace. «Non si tratta di cancro ma comunque è un problema serio», avverte la Bbc.

Anche re Carlo III, 75 anni, dovrà essere sottoposto a un'operazione alla prostata, e la notizia arriva un'ora dopo quella della nuora. Buckingham Palace ha annunciato che rinvierà i suoi impegni per un «breve periodo di recupero». Un funzionario del palazzo ha spiegato che il re ha deciso di rivelare il suo stato di salute per incoraggiare altri uomini a farsi controllare. Ma l'attenzione è tutta per Kate, principessa del Galles sempre più salda nel cuore degli inglesi, dopo un lungo periodo di "conoscenza" e di riluttanza nel darle l'affetto che era stato sempre riservato a Diana.

La principessa» Kate «apprezza l'attenzione per la sua operazione ma spera che il pubblico comprenderà altrettanto il suo desiderio che tutto sia mantenuto nella normalità», dice il comunicato di Kensington Palace, residenza storica di lady D e per un periodo anche dei principi del Galles. Poche righe da cui si percepisce la preoccupazione e il fatto che l'intervento non è stato di routine, quanto qualcosa di serio e inaspettato.

È stata la principessa del Galles a chiedere rispetto della sua privacy, per «il bene dei figli», scusandosi per gli impegni ufficiali che dovrà saltare promettendo di «tornare al lavoro al più presto possibile». Ma certamente non prima di Pasqua […]

oggi tutti si chiedono, e sperano, che la malattia di Kate possa essere l'occasione per un riavvicinamento, anche solo una telefonata tra di loro. Lo spera soprattutto re Carlo che ha sempre tradito l'amarezza e il dolore per la rottura tra i suoi due figli, affrontando anche la regina Camilla che non perdona al figliastro di averla definita come una matrigna cattiva delle favole nella sua autobiografia Spare.

In una famiglia reale colpita da drammi e scandali, in un Paese diviso e stretto nella morsa di una crisi economica ma anche di identità, Catherine, come vuole essere chiamata oggi la futura regina, è vista come una figura di stabilità, capace di rimanere ai margini delle bagarre familiari. Di non cadere mai nell'errore di competere con la suocera, la mai dimenticata lady D, o in quello di rispondere agli attacchi della cognata e rivale Meghan Markle. Se un tempo questa perfezione, abilità di controllo, era vista come un limite, come una barriera tra lei e il cuore degli inglesi, ancora affascinati dalla travolgente imperfezione e fragilità di Diana, oggi è diventata forza e sostanza della monarchia.

Una ragazza borghese arrivata a "salvare" una famiglia dilaniata, imprigionata in regole e formalità anacronistiche. […] quello di William e Kate è stato un investimento sicuro per il futuro della casa reale. Oggi che sul trono ci sono Carlo e Camilla, il ruolo e l'immagine della giovane coppia sono ancora più importanti per tenere l'istituzione nella contemporaneità, ma anche sui social, di cui i reali devono, obtorto collo, tenere conto. E i social ieri erano tutti con lei, con messaggi di incoraggiamento e di amore. Per quel popolo Kate è già una regina.

