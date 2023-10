“I PROBLEMI D’ITALIA SONO SPARITI PERCHÉ C’È IL PROBLEMA DELLO SPOT DI ESSELUNGA” - FIORELLO, IN ATTESA DI TORNARE IL 6 NOVEMNRE CON VIVA RAI 2, SI SCATENA SUI SOCIAL - “NESSUNO SI È ACCORTO DELL’UNICA COSA CHE DAVVERO NON VA NELLO SPOT DELL’ESSELUNGA. LA MACCHINA HA…” – VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it - Estratti

In attesa del ritorno di VivaRai2, Fiorello mette in piedi un piccolo show su Instagram ogni mattina. “Piccolo”, poi, si fa per dire, perché la resa lo-fi dei social è ben diversa da quella della tv: il contenuto, inutile dirlo, è più brillante del 90% dell’intrattenimento che si vede sulla generalista.

Questa mattina lo showman ha parlato di uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi giorni, lo sport Esselunga. “Nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot… Questo parla della pesca, Mattia Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul Corriere parla della pesca. Tutti hanno visto questo spot della pesca, tutti hanno elucubrato su questo spot: i problemi d’Italia sono spariti perché c’è il problema dello spot di Esselunga.

I pubblicitari hanno fatto centro perché tutti ne parlano: è uno spot antidivorzista, è uno spot contro la famiglia, è uno spot a favore della famiglia tradizionale. Tutto e il contrario di tutto: e la pesca non va bene perché la teneva nelle mani e non era imbustata e non c’era il prezzo, non aveva la cintura di sicurezza, il seggiolino. Ognuno la legge a modo suo: Libero scrive che la sinistra è fuori di pesca, i sinistri dicono che lo spot è antidivorzista, anti famiglia arcobaleno. Ma nessuno si è accorto dell’unica cosa che davvero non va in questo spot: la macchina ha l’assicurazione scaduta!“.

