“IL PROCESSO RUBY TER NON È STATO VINTO PER UN CAVILLO” – PARLA FEDERICO CECCONI, L'AVVOCATO DI BERLUSCONI CHE HA PRESENTATO LA DECISIVA ECCEZIONE SULL’INUTILIZZABILITÀ DELLE TESTIMONIANZE DELLE RAGAZZE CHE FREQUENTAVANO CASA DEL BANANA: “NON È UNA QUESTIONE DI FORMA MA DI SOSTANZA. IL DENARO VERSATO DA BERLUSCONI? TUTTO È STATO FATTO IN BUONA FEDE RITENENDO CHE ALCUNE SUE OSPITI SIANO STATE VITTIME DI UNA GOGNA MEDIATICA CHE LE HA DANNEGGIATE…”

Estratto dell'articolo di Giuseppe Guastella per il “Corriere della Sera”

FEDERICO CECCONI DOPO LA SENTENZA DEL PROCESSO RUBY TER

Avvocato Federico Cecconi, come difensore di Silvio Berlusconi lei è stato il protagonista del processo Ruby ter […] con l’eccezione sull’inutilizzabilità delle testimonianze presentata addirittura a gennaio 2019.

«Premetto che trovo inappropriate alcune sintesi giornalistiche secondo le quali il processo è stato vinto per un cavillo. Nel vocabolario della lingua italiana il cavillo è un “argomento o ragionamento sottile sostenuto in malafede per alterare la verità”. Nulla di tutto questo. Abbiamo fatto un’eccezione all’inizio del processo che il tribunale ha tenuto in riserva. Non per dimenticanza, ma perché ha voluto decidere dopo aver sentito tutti i testimoni della procura […]».

Una questione di forma, dice qualcuno.

karima el mahroug detta ruby processo ruby ter.

«No, di sostanza. Mentre si svolgevano i processi Ruby 1 e Ruby 2, era in corso un’inchiesta (la compravendita di case per alcune ragazze, ndr) che ha coinvolto per corruzione taluni soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti nei due processi. Il Tribunale del Ruby ter ha detto che quelle persone dovevano essere indagate dalla procura, ma ciò non è avvenuto nonostante ci fosse un flusso di elementi tra i vari uffici. Questi soggetti, se fossero stati informati prima, avrebbero anche potuto avvalersi della facoltà di non rispondere nei processi».

È la terza assoluzione dopo quelle nei processi satellite di Roma e Siena.

LA CARD DI SILVIO BERLUSCONI SU INSTAGRAM DOPO L'ASSOLUZIONE AL PROCESSO RUBY TER

«Nei quali questa eccezione non è stata fatta e l’assoluzione è avvenuta lo stesso perché abbiamo dimostrato che le dazioni non avevano profili di opacità. Mi pare che in queste ore ci sia chi stia anticipando male e con interpretazioni irragionevoli le motivazioni della sentenza Ruby ter che inevitabilmente forniranno più punti ed argomenti sull’assoluzione». […]

Resta che Berlusconi da anni versa denaro a una serie di persone.

«Tutto è stato fatto in buona fede ritenendo che alcune sue ospiti siano state vittime di una gogna mediatica che le ha danneggiate sul piano personale e professionale». […]

