“LA PROSSIMA VOLTA MI METTO A LECCARE I CITOFONI” – A “CHE TEMPO CHE FA”, LUCIANA LITTIZZETTO SI COLLEGA DA CASA DOPO AVER CONTRATTO IL COVID: “L’HO PRESO NONOSTANTE SIA STATA ATTENTISSIMA, LO SAI QUANTO SONO PARANOICA. SONO SEMPRE STATA CON LA MASCHERINA, IL DISINFETTANTE, LA RANA E LA FAVA. DA DOMANI LECCO I CITOFONI, TANTO NON CAMBIA NIENTE…” - VIDEO

Da www.lastampa.it

luciana littizzetto a casa col covid 7

Smart working per Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. L'attrice è costretta a casa a causa del Covid e così si è solo collegata alla trasmissione di Fabio Fazio, senza poterlo raggiungere in studio. Nonostante lo stato influenzale, Luciana Littizzetto non ha perso la sua solita ironia.

