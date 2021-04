VOLETE PROVARE COME CI SI SENTE A SOGGIORNARE NELLA PANCIA DI UN SERPENTE? QUESTA ALBERGO IN MESSICO POTREBBE FARE AL CASO VOSTRO - ''QUETZALCOATL'' (DAL NOME DEL DIO SERPENTE AZTECO PIUMATO) E’ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO JAVIER SENOSIAIN E SI TROVA VICINO A CITTA' DEL MESSICO - DISPONIBILE PER L'AFFITTO SUL SITO AIRBNB PER CIRCA 262 EURO A NOTTE, NON CI SONO PORTE (A PARTE L'INGRESSO PRINCIPALE), LE STANZE SONO COLLEGATE DA TUNNEL TORTUOSI E…