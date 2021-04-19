“LA PROSSIMA VOLTA AI RAGAZZI DEVO DIRE: SCAPPATE QUANDO VENGONO GLI SBIRRI" – IL RAPPER BABY GANG POSTA I VIDEO DELLA PERQUISIZIONE. SU INSTAGRAM IL 19ENNE INDAGATO PER GLI SCONTRI A SAN SIRO. VENERDÌ MATTINA LA POLIZIA HA PERQUISITO LE CASE DI 14 DEI RAGAZZI CHE UNA SETTIMANA FA HANNO INSCENATO UNA GUERRIGLIA CON LE FORZE DELL'ORDINE CHE VOLEVANO IMPEDIRE L'ASSEMBRAMENTO PER IL VIDEO DEL RAPPER NEIMA EZZA- VIDEO

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Da video.corriere.it

 

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I poliziotti della Digos, della Mobile e del commissariato Bonola hanno perquisito le case dei tre cantanti e di altri dieci giovani (tre minorenni) accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, manifestazione non autorizzata e, in un caso, di abusivo porto d’armi dopo la guerriglia di sabato 10 aprile in piazzale Selinunte, al quartiere San Siro di Milano. Il rapper «Baby Gang», alias Zaccaria Mohuib, 19 anni, si è filmato durante le perquisizioni e ha postato il video su Instagram.

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