rapper baby gang 8 guerriglia milano 2 guerriglia milano rapper baby gang si filma durante la perquisizione
“LA PROSSIMA VOLTA AI RAGAZZI DEVO DIRE: SCAPPATE QUANDO VENGONO GLI SBIRRI" – IL RAPPER BABY GANG POSTA I VIDEO DELLA PERQUISIZIONE. SU INSTAGRAM IL 19ENNE INDAGATO PER GLI SCONTRI A SAN SIRO. VENERDÌ MATTINA LA POLIZIA HA PERQUISITO LE CASE DI 14 DEI RAGAZZI CHE UNA SETTIMANA FA HANNO INSCENATO UNA GUERRIGLIA CON LE FORZE DELL'ORDINE CHE VOLEVANO IMPEDIRE L'ASSEMBRAMENTO PER IL VIDEO DEL RAPPER NEIMA EZZA- VIDEO-
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SUPERLEGA A STELLE E STRISCE - LA BANCA AMERICANA JPMORGAN HA CONFERMATO CHE FINANZIERÀ IL PROGETTO DI SUPERLEGA EUROPEA - "THE INDEPENDENT" ATTACCA: "E' LA SCALATA DEGLI AMERICANI AL CALCIO MONDIALE. E' UN PUNTO DI NON RITORNO, UN ATTO DI GUERRA CI SI PREPARA A UN'ENORME BATTAGLIA LEGALE: E' UN 'TAKEOVER' AMERICANO SULLO SPORT PIÙ DIFFUSO AL MONDO, FRUTTO DELL'"AVIDITÀ SFRENATA" DEL CAPITALISMO USA"
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
VOLETE PROVARE COME CI SI SENTE A SOGGIORNARE NELLA PANCIA DI UN SERPENTE? QUESTA ALBERGO IN MESSICO POTREBBE FARE AL CASO VOSTRO - ''QUETZALCOATL'' (DAL NOME DEL DIO SERPENTE AZTECO PIUMATO) E’ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO JAVIER SENOSIAIN E SI TROVA VICINO A CITTA' DEL MESSICO - DISPONIBILE PER L'AFFITTO SUL SITO AIRBNB PER CIRCA 262 EURO A NOTTE, NON CI SONO PORTE (A PARTE L'INGRESSO PRINCIPALE), LE STANZE SONO COLLEGATE DA TUNNEL TORTUOSI E…